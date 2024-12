Le festività natalizie sono sicuramente un momento di grande divertimento, di unione e di relax, ma sappiamo bene che è un periodo anche in cui alcune persone sviluppano problemi di ansia alimentare, problemi di peso o disturbi alimentari. Per diverse ragioni, le feste possono essere difficili per diverse persone che purtroppo soffrono di problemi di alimentazione, ma per un semplice motivo ovvero che questi giorni possono aumentare stress, ansia, dolore.

Chi vive queste emozioni e sensazioni può rifugiarsi nell’alimentazione per trovare consolazione. Per tutte quelle persone che hanno abitudini alimentari disordinate, le feste possono rappresentare un grande pericoloso. È proprio per questo che il periodo festivo può sembrare stressante per chi lotta con dei disturbi alimentari. Gli esperti hanno dato dei consigli su come poter affrontare questo periodo di festività nel modo migliore.

I rimedi per l’ansia alimentare delle feste

La prima cosa da fare sarebbe quella di evitare abbondanza e carestia. Piuttosto che cadere nell’errore del mangiare troppo o bere tanto, bisognerebbe continuare a seguire le sane abitudini. Piuttosto che mangiare un dolce molto invitante subito dopo il pasto, gli esperti consigliano di fare una passeggiata e rinviare il dolce ad un momento successivo.

Inoltre, un altro consiglio da seguire potrebbe essere il seguente, ovvero fare una pausa tra i pasti, questo potrebbe aiutarci a concentrarci meglio su quelli che sono i segnali del nostro corpo e sapere quando abbiamo fame. Insomma, va bene le feste, ma gli esperti sono concordi nel dichiarare che bisognerebbe concentrarsi su abitudini alimentari comuni ed evitare esercizi sostenibili ed equilibrati che non fanno altro che migliorare il proprio benessere nel tempo.

Un altro consiglio potrebbe essere quello di aggiungere più cibi ricchi di nutrienti ai tuoi pasti durante le feste, parliamo di frutta, verdura, proteine magre, cereali ricchi di fibre. Ad ogni modo, gli esperti consigliano di cercare aiuto e supporto, ovviamente dove è necessario. Parlare con qualcuno potrebbe aiutare a ridurre la preoccupazione ed il senso di isolamento. L’NHS England e Beat, consigliano ad una persona con un disturbo alimentare di cercare aiuto prima possibile.