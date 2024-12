Le abili mani robotiche utilizzano valvole idrauliche miniaturizzate, aumentando la potenza, la velocità, la forza, il controllo, la durata e la gestione del calore. Sanctuary AI afferma di aver raggiunto una pietra miliare nella robotica idraulica, avanzando verso il suo obiettivo di sviluppare un’intelligenza simile a quella umana nei robot per uso generale. Le abili mani robotiche dell’azienda consentono un’intricata manipolazione.

Il progresso espande il potenziale dei robot per eseguire compiti industriali complessi che richiedono capacità motorie. Le abili mani robotiche dell’azienda di intelligenza artificiale e robotica con sede a Vancouver utilizzano valvole idrauliche miniaturizzate, che offrono una maggiore densità di potenza su cavi e sistemi elettromeccanici. L’innovativo azionamento migliora la velocità, la forza, il controllo, la durata, la resistenza agli urti e la gestione del calore.

Le abili ed innovative mani robotiche che integrano l’idraulica

Dimostrare la manipolazione in mano con un sistema scalabile e affidabile è una pietra miliare fondamentale per dimostrare l’ampiezza e la fattibilità dei robot per uso generale. “La capacità di destrezza è direttamente proporzionale alle dimensioni del mercato di riferimento per i robot umanoidi per uso generale“, ha dichiarato James Wells, CEO ad interim e Chief Commercial Officer di Sanctuary AI, in una dichiarazione. Nel mese di maggio, A maggio, Sanctuary AI ha collaborato con Microsoft per accelerare lo sviluppo di robot umanoidi generici.

Sanctuary AI ritiene che la capacità di destrezza influenzi direttamente il potenziale di mercato dei robot umanoidi per uso generale. I sistemi idraulici offrono una densità di potenza più elevata rispetto agli attuatori elettromeccanici, consentendo movimenti più forti e veloci con una precisione millimetrica delle dita.

Storicamente, l’integrazione dell’idraulica nei robot umanoidi è stata impegnativa a causa della mancanza di componenti adatti. Sanctuary AI ha superato questo problema miniaturizzando gli attuatori e i sistemi di valvole a dimensioni di moneta. Questi componenti, testati per oltre due miliardi di cicli senza perdite o usura, stabiliscono nuovi parametri di riferimento per la durata. Funzionando a bassa pressione, in modo simile ai freni delle biciclette, e utilizzando olio per alimenti, il sistema garantisce sicurezza e affidabilità.