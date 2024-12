Cosa accade nell’oceano quando due cicloni si scontrano? Nel mese di aprile 2021, ben due cicloni tropicali Seroja e Odette si sono scontrati nell’Oceano Indiano proprio a nord-ovest dell’Australia. Successivamente, due ricercatori dell’Università di Oldenburg hanno studiato questo fenomeno molto raro che in qualche modo ha influenzato l’oceano. Secondo il loro studio, il rendez-vous ha causato un raffreddamento piuttosto insolito delle acque superficiali e si è verificato un cambiamento brusco nella direzione della tempesta combinata.

La frequenza e l’intensità dei cicloni tropicali sta aumentando per via del riscaldamento globale e per questo è possibile che le interazioni aria-marina siano sempre più intense ed estreme. I cicloni tropicali sollevano masse d’aria nell’atmosfera ma non si fermano a questo, perché vanno ad agitare anche masse d’acqua nelle aree dell’oceano che trovano durante il percorso.

Due cicloni si incontrano: effetti climatici e nuove scoperte

Nel momento in cui due cicloni si scontrano, le interazioni tra oceano e l’atmosfera si possono intensificare in modo più notevole, così come spiega il Prof. Dr. Oliver Wuel e il Dr.Jens Meyerjurgens dell’Università di Oldenburg. I due ricercatori hanno analizzato l’incontro tra due cicloni tropicali deboli nell’Oceano indiano nel 2021, Tc Seroja e TC Odette ed hanno scoperto che si sono verificati effetti che sarebbero stati osservato soltanto con cicloni molto più forti. I due cicloni tropicali si sono incontrati a nord-ovest dell’Australia nell’aprile 2021.

Al fine di studiare gli effetti, i ricercatori hanno utilizzato dati satellitari e misurazioni ottenute da galleggianti ARGO. “Grazie alla tecnologia satellitare e ai galleggianti ARGO autonomi per le profondità marine, siamo stati in grado di dimostrare come la rotazione dei cicloni trasporta acqua fredda dalle profondità dell’oceano alla superficie“.

Queste le parole dichiarate dallo scienziato marino Meyerjürgens. Quest’ultimo ha anche spiegato che a seguito delle interazioni di un ciclone con l’oceano e della risalita di acqua fredda e profonda, l’oceano assorbe ulteriore calore dall’aria e lo trasporta verso latitudini più elevate e si tratta di un processo che va ad influenzare il clima globale.