Ciclone Medusa: attesi cambiamenti meteorologici e l’arrivo di temperature autunnali in Italia

L’ultimo fine settimana di caldo ha fatto capolino, ma il cambiamento è all’orizzonte con l’arrivo del ciclone Medusa, portando con sé l’autunno in gran parte delle regioni italiane. Secondo le previsioni di ILMeteo.it, fino a oggi, sabato 14 ottobre, il tempo rimarrà stabile e per lo più soleggiato in molte zone, con temperature ancora piuttosto calde, in particolare al Centro-Sud e al Nord-Est, dove le massime toccheranno ancora i 27-30°C.

Tuttavia, il corso della situazione cambierà nel corso della giornata di domani, domenica 15 ottobre, quando è previsto l’arrivo di aria più fresca proveniente dai quadranti nord-orientali. Questa aria fresca favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali, inizialmente nel Friuli Venezia Giulia, per poi estendersi a Veneto ed Emilia Romagna. Nel fratempo, venti umidi provenienti da Libeccio raggiungeranno la Toscana settentrionale, portando anch’essi piogge e temporali, che raggiungeranno poi Marche e Umbria in serata. Questi eventi rappresentano i primi segnali di un progressivo indebolimento dell’anticiclone.

L’inizio della prossima settimana segnerà un ulteriore cambiamento delle condizioni meteorologiche, con un abbassamento delle temperature al di sotto della media del periodo, soprattutto al Nord. Queste previsioni sono supportate anche dalle indicazioni fornite dall’Aeronautica Militare. La settimana sarà caratterizzata da una serie di anomalie cicloniche provenienti da Ovest, che interesseranno la penisola italiana e la Sardegna. Nel frattempo, la Sicilia continuerà a godere di condizioni anticicloniche, in vigore da un certo periodo.

Questo cambiamento meteorologico segna il passaggio dall’estate all’autunno, con una diminuzione delle temperature e l’arrivo di precipitazioni, annunciando l’inizio della stagione autunnale in Italia. Sono previsti giorni più freschi e umidi, che richiederanno un adattamento alle mutevoli condizioni climatiche dopo una lunga estate.