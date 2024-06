Giornate euforiche per gli appassionati di astronomia: due asteroidi in avvicinamento. Nessun pericolo, assicurano gli esperti.

Non è la sceneggiatura di un film catastrofico, e gli esperti hanno già assicurato che non vi è alcun rischio per il nostro bel pianeta Terra. Due asteroidi sono stati individuati tra le stelle, hanno tracciato una traiettoria e sembra proprio che questa coppia sia destinata a lasciare la scia del loro passaggio proprio accanto a noi. Si chiamano rispettivamente 2011 UL21 e 2024 MK.

Nonostante il monitoraggio degli scienziati e le loro rassicurazioni, sono stati definiti “potenzialmente pericolosi” a causa di alcune condizioni standard che li determinano tali. La dimensione dell’asteroide e la vicinanza del transito stimato vicino alla Terra sono due elementi standard che li rendono per definizione pericolosi. Questo perché il primo ha un diametro di 2,5 km e passerà a circa 6,6 milioni di chilometri dalla Terra. Il secondo, 2024 MK, ha un diametro di 200 metri di diametro e attraverserà l’orbita della Luna, mantenendo una distanza relativamente vicina dalla Terra, di circa 384.000 km.

Il passaggio degli asteroidi: le date

L’appellativo di “passaggio potenzialmente pericoloso” arriva da due indicazioni ben precise. Un primo elemento è dato dal diametro, un asteroide è definito pericoloso se ha un diametro superiore ai 140 metri e, se la distanza del passaggio vicino al nostro pianeta è inferiore ai 7,5 milioni di chilometri. Nonostante questi elementi, gli scienziati assicurano che non vi è alcun rischio, perché stanno monitorando i due asteroidi da tempo con l’ausilio dei telescopi in dotazione.

La stazione spaziale americana, la NASA, e quella europea, ESA, stanno controllando con attenzione l’evolversi della situazione, per essere pronti a rivedere tutti i dati in loro possesso e inviare le informazioni aggiornate. Le date del loro passaggio vicino alla Terra sono state studiate con attenzione, osservando e analizzando i dati che ricevono dalla loro supervisione. Gli asteroidi passeranno vicino al nostro pianeta alla fine del mese di giungo. Il 2011 UL transiterà il 27 giugno, l’asteroide 2024 MK, invece, il 29 giugno.