Asteroide Ryugu: avviate in Italia le analisi di due grani

Saranno l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ad occuparsi dell’analisi di due grani dell’asteroide Ryugu. Questi preziosi frammenti hanno 4 miliardi di anni, e serviranno per comprendere meglio il Sistema solare. Un vero orgoglio per l’Italia dato che i ricercatori si occuperanno dello studio dei grani esclusivamente nel nostro Paese.

I due grani dell’asteroide Ryugu, oggetto di analisi da parte dei ricercatori italiani, si chiamano C0242 e A0226. Gli studiosi, però, hanno voluto rinominarli con uno sguardo al Giappone, e in particolare al regista Hayao Miyazaki. Diventano così A0226-Totoro, pensando al film “Il mio vicino Totoro” e C0242-Kiki, su ispirazione del film “Kiki – Consegne a domicilio”.

Il loro peso oscilla tra 1-2 grammi e sono lunghi circa 2 millimetri, sono stati prelevati dalla sonda Hayabusa 2 dell’Agenzia spaziale giapponese Jaxa. L’asteroide Ryugu si trova a 300 milioni di chilometri dalla Terra, è stata raggiunta a giugno 2018 dalla sonda Hayabusa 2. Questi campioni extraterrestri sono stati raccolti grazie al prelievo di 5 grammi di roccia e polvere dalla superficie dell’asteroide.

Da diverso tempo, i grani dell’asteroide Ryugu si trovano sulla Terra, dal momento che la loro spedizione e atterraggio sulla Terra sono avvenuti il 6 dicembre 2020. In seguito, per evitare contaminazioni, sono stati inseriti all’interno di una speciale capsula di acciaio contenente azoto. Le contaminazioni dell’atmosfera terrestre potrebbero essere molto pericolose e portare a danni irreversibili.

Ernesto Palomba, ricercatore Inaf e professore presso l’Università Federico II di Napoli, coordina le operazioni di analisi. Ecco le sue parole:

Per la prima volta apriremo i contenitori dove sono contenuti in atmosfera protetta per poter fare le prime analisi spettroscopiche nell’infrarosso. In questi mesi abbiamo messo a punto dei portacampioni “universali” in grado di poter tener fermo ciascuno dei due frammenti per tutta la durata delle analisi, che durerà alcuni mesi.