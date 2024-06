Marvel Comics ha annunciato la morte di Deadpool: il popolare character che ha origine come costola degli X-Men morirà nell’albo che verrà pubblicato il 6 settembre.

Ecco l’immagine che presenta il fumetto. Si vede Death Grip che fa un buco nel petto a Wade Wilson.

La morte di Deadpool arriva dopo che in estate verrà portato sul grande schermo il terzo capitolo della saga cinematografica con Wade Wilson e Wolverine, che faranno il loro esordio nel Marvel Cinematic Universe.

La storia uscirà nell’albo Deadpool #6. Ecco come è stata presentata:

La serie Deadpool di Cody Ziglar e Rogê Antônio raggiunge un punto di svolta sorprendente questo settembre con la morte di Wade Wilson. Nelle prossime settimane verrà annunciato l’inizio di una nuova era per il personaggio e per la serie. Uccidere Deadpool adesso sarebbe una cosa pazzesca da fare. Ed è esattamente il motivo per cui lo stiamo facendo.