Il Master Plan 4 di Tesla verrà annunciato molto presto? Il fondatore dell’azienda, Elon Musk, ha detto di starci già lavorando: “sarà qualcosa di epico”. I Master Plan sono dei documenti programmatici, che rivelano i piani futuri della casa automobilistica. Il primo era stato presentato nel 2006, quando Musk aveva svelato per la prima volta l’ambizione di produrre un’auto sportiva elettrica – la prima nel suo genere. E il resto è storia.

Cosa sappiamo sul Master Plan 4 di Tesla?

Elon Musk non ha fornito ulteriori informazioni. Il prossimo Master Plan, dunque, è completamente avvolto dal mistero. Ma questo non significa che non sia possibile fare delle ipotesi. Dal prossimo Master Plan di Tesla ci si aspetta un forte focus sulle intelligenze artificiali: sappiamo che la casa automobilistica aveva ordinato mezzo miliardo di chip per l’IA da NVIDIA – anche se ad inizio di questo mese Elon Musk aveva preferito dirottare l’ordine su X (ex Twitter), sempre di sua proprietà.

Non ci stupirebbe se almeno uno dei punti del prossimo piano venisse dedicato ai robot a all’automazione. La seconda generazione del robot umanoide Tesla Optimus è stata annunciata a dicembre del 2023, mentre questa settimana Musk ha dichiarato che il robot contribuirà a portare Tesla ad una capitalizzazione di mercato di 30.000 miliardi di dollari. Attualmente Tesla vale circa 600 miliardi di dollari.

Ci sarà spazio anche per una nuova auto? La concorrenza delle vetture cinesi – sempre più avanzate ed economiche – inizia a farsi sentire: che sia finalmente arrivato il momento per la prima Tesla veramente di massa? In passato Elon Musk aveva più volte promesso che la sua azienda avrebbe prodotto un’auto elettrica con un prezzo inferiore ai 25.000$.

Tesla e i Master Plan: promesse mantenute? Molte, ma non tutte

Il 2 agosto 2006, Elon Musk pubblicò sul blog di Tesla il “Master Plan Segreto di Tesla Motors“, delineando i futuri obiettivi dell’azienda: costruire un’auto sportiva, usare i ricavi per auto più economiche e sviluppare soluzioni energetiche a zero emissioni. Nel 2016, arriva finalmente la “Parte 2” che aggiunse diversi nuovi ambiziosi traguardi da raggiungere: espandere la line-up, produrre anche pannelli solari con batterie che accumulano energia e, quindi, permettere ai clienti di Tesla di guadagnare quando non utilizzano la loro auto.

Un anno fa, con il Master Plan 3, Tesla ha spinto ulteriormente l’acceleratore sul fronte dell’ambizione: il nuovo obiettivo? Arrivare ad una società completamente libera dai combustibili fossili.

Molti di questi traguardi sono già stati raggiunti nel corso degli anni, mentre altri rimangono ancora da concretizzare. Tra tutti, nel limbo c’è ancora uno dei più grandi sogni di Musk: creare una flotta di taxi a guida autonoma, sfruttando le Tesla dei clienti (che guadagnerebbero una percentuale su ogni corsa).