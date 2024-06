Dracula, il mostro della Laguna Nera, Frankenstein e molti altri ancora: saldaPress porta in Italia i nuovi graphic novel Universal Monsters targati Skybound dedicati ai classici dell’horror.

Le storie sono ognuna affidata a grandi nomi del fumetto USA, ed offrono una nuova prospettiva sulle pellicole di Universal, esplorandone il passato e il futuro o approfondendo particolari delle storie originali.

Il primo appuntamento di Universal Monsters è fissato per ottobre con Dracula: si tratta di una storia realizzata dal pluripremiato sceneggiatore James Tynion IV e dal disegnato da Martin Simmonds. Quest’opera, che ha visto Simmonds candidato a premio Eisner, fa rivivere con tavole di impatto pittorico il film classico del 1931 con Bela Lugosi.

Nel 2025 sarà la volta di Creature Of Black Lagoon Lives! – l’interpretazione del Mostro della Laguna Nera a firma di Dan Watters, Ram V e Matthew Roberts. Successivamente arriverà il fumetto su Frankenstein, che offrirà una reinterpretazione della storia del Dottor Frankenstein e della sua creatura, firmata da Michael Walsh.

Come dichiara il direttore editoriale di saldaPress, Andrea G. Ciccarelli:

L’horror e il cinema hanno sempre avuto un ruolo di primo piano nella proposta editoriale di saldaPress. Perciò l’idea di portare in Italia questo importante progetto in cui i grandi autori scelti da Skybound omaggiano ed ampliano il mito dei mostri classici di Universal, significa poter confermare una scelta di qualità per la quale, da anni, i lettori premiano la nostra casa editrice.