I fan di Remedy sono infine stati accontentati: Alan Wake 2 avrà anche una edizione retail fisica, a lungo richiesta ma finora rimasta solo nei sogni dei giocatori di uno dei videogiochi più apprezzati dello scorso anno. Purtroppo la versione fisica sarà limitata a PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e non ci sarà una versione PC; inoltre, bisognerà attendere l’autunno (e per la precisione il 24 ottobre) per metterci le mani sopra… ma è già prenotabile, quantomeno.

Due saranno le versioni: Deluxe Edition e Collector’s Edition. La prima conterrà, oltre al gioco base, il pass di espansione per i DLC previsti, oggetti di gioco bonus esclusivi (costumi etc.) nonché il primo Alan Wake nella versione Remastered, offerto come download digitale. La Collector’s Edition, invece, avrà tutti i contenuti della Deluxe e in più diversi gadget fisici: un art book di più di 160 pagine, il portachiavi dell’Oceanview Hotel, un set di spillette e la replica funzionante della Angel Lamp.

I prezzi? 79,99 euro per la Deluxe e 199,99 per la Collector’s (disponibile solo su Limited Run Games).

Inoltre, Remedy ha fatto uscire, a sorpresa, un aggiornamento che aggiunge la Modalità Fotografica (gratuita) e il primo dei due DLC previsti per il gioco, Night Springs (per i possessori del Pass di espansione). Il DLC presenta ben tre storie, con protagonisti dei personaggi che hanno molto da dire ai fan della IP.

A seguire, vi riportiamo la sinossi del gioco originale.

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Alan Wake, uno scrittore intrappolato in un incubo al di fuori del nostro mondo, scrive una storia oscura nel tentativo di manipolare la realtà che lo circonda e scappare dalla sua prigionia. Con un oscuro orrore a dargli la caccia, Wake cerca di mantenere la sua sanità e sconfiggere il diavolo al suo stesso gioco. Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro influenzando i mondi che li circondano. Traendo energia dalla storia horror, l’oscurità sovrannaturale invade Bright Falls, corrompendo gli abitanti e minacciando i cari di Anderson e Wake. La luce è la loro arma, e il loro rifugio sicuro, contro l’oscurità dilagante. Intrappolati in una sinistra storia horror dove ci sono solo vittime e mostri, riusciranno a diventare gli eroi che devono essere? Quella che sembra una semplice indagine per omicidio in una cittadina si trasforma presto in un incubo. Scopri da dove proviene l’oscurità sovrannaturale in questa storia horror psicologica ricca di suspense e colpi di scena inaspettati.