La saga di Hunger Games continuerà ad espandersi. Lo ha annunciato la casa editrice Scholastic che ha rivelato la pubblicazione del quinto romanzo di Suzanne Collins ambientato nell’universo narrativo. L’opera uscirà l’anno prossimo ed avrà il titolo Sunrise on the Reaping.

Ecco il post della casa editrice.

Just Announced: A NEW Hunger Games novel by Suzanne Collins coming March 18, 2025! Pre-Order today! #TheHungerGames pic.twitter.com/Se7LdU8atv — Scholastic (@Scholastic) June 6, 2024

Secondo quanto rivelato, il romanzo sarà ambientato quarant’anni dopo il capitolo La ballata dell’usignolo e del serpente. Si tratterà di una storia che mette al centro il cinquantesimo Hunger Games.

La stessa autrice, Suzanne Collins, ha dichiarato:

Con Sunrise on the Reaping mi sono ispirata a quell’idea di sottomissione implicita di cui ha parlato David Hume, ed alla tendenza che porta i molti ad essere governati dai pochi. Questa storia si prestava anche ad un’analisi più approfondita riguardo all’uso della propaganda ed al potere di controllo della narrazione. E poi il concetto di reale o non reale oggi come oggi è un tema più attuale che mai.

Sunrise on the Reaping arriverà in libreria il 18 marzo 2025.

Hunger Games: una saga di successo

Da ricordare che la saga di Hunger Games è nata con il primo romanzo del 2008, mentre l’ultimo capitolo è uscito nel 2020. La storia distopica che racconta dello scontro di giovani combattenti per riuscire a sopravvivere ha appassionato anche il pubblico in sala, considerando la fortuna della saga cinematografica.

La protagonista dei film è stata Jennifer Lawrence, divenuta celebre proprio grazie alla sua partecipazione ai lungometraggi di Hunger Games. L’ultimo capitolo della saga è arrivato al cinema nel 2023, e si è trattato proprio dell’adattamento di La ballata dell’usignolo e del serpente.