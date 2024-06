Anime Factory e Lega Nerd vi presentano una clip in esclusiva tratta dal film anime in arrivo nelle sale, The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes.

A una settimana dall’arrivo nelle sale cinematografiche, Anime Factory (etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home video), in collaborazione con Lega Nerd e Movieplayer, svela al pubblico una clip ufficiale (e in esclusiva!) in italiano del pluripremiato film anime The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes. Il nuovo lungometraggio, scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War), arriverà al cinema in Italia in un evento speciale di tre giorni, il 10, 11 e 12 giugno 2024.

Dalla clip risalta l’alto valore artistico di questo racconto mystery sci-fi dai toni romantici, tra i cui punti di forza vi è sicuramente la commistione tra l’autenticità della vita dei protagonisti e l’attenzione ai dettagli – in particolare per i capelli e la profondità degli occhi. Il merito del sorprendente risultato finale va in buona parte all’animatrice Satomi Yabuki (Tokyo Ghoul; Pompo, la cinefila), responsabile del design dei personaggi e supervisore capo delle animazioni.

Restituire, anche visivamente, le tante sfumature della storia è stata una delle missioni principali del regista Tomohisa Taguchi, che del romanzo originale aveva apprezzato proprio la capacità di unire una rinfrescante leggerezza a temi molto profondi.

“The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes nasce come light novel. Sono letture molto accessibili, ma questo romanzo ha un aspetto molto letterario, più costruito e profondo”, ha dichiarato il regista. Taguchi ha riposto particolare cura soprattutto nel ritrarre in modo genuino i due protagonisti, facendo sì che fosse semplice per il pubblico immedesimarsi in loro. Come spiega: “Visto che le scene di vita quotidiana sono realistiche, occorre una messa in scena precisa da rispettare: questa è stata una sfida per me e con gli animatori abbiamo lavorato per ricreare il senso di realtà.”

Realizzato dallo studio di animazione giapponese CLAP (Pompo, la cinefila), The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes ha conquistato il favore di pubblico e critica aggiudicandosi alcuni tra i premi più prestigiosi dedicati al mondo dell’animazione, come il Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023 e il riconoscimento come miglior film agli Anime Trending Awards 2024.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes è pronto a conquistare il pubblico italiano grazie ad Anime Factory, che porterà questo emozionante e coinvolgente lungometraggio al cinema con un evento imperdibile dal 10 al 12 giugno.

SINOSSI:

Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di ottenere ciò che il proprio cuore desidera… ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all’interno si trasformano in diverse ore nella vita reale! Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?

