Instagram, da tempo famosissimo social network, sta per rivoluzionare l’esperienza chat con l’introduzione di temi personalizzati generati dall’IA. Questa nuova funzionalità, svelata dal leaker Alessandro Paluzzi, permetterà agli utenti di creare sfondi originali per le proprie conversazioni, aggiungendo un tocco di personalità e creatività.

La nuova opzione, denominata “Create with AI“, sfrutterà l’intelligenza artificiale generativa per creare temi su misura. Gli utenti potranno così personalizzare le chat in base ai propri gusti e preferenze, scegliendo colori, motivi e persino immagini da utilizzare come sfondo.

Questa innovazione, già in fase di sperimentazione su WhatsApp, potrebbe essere presto disponibile anche sul social. Gli utenti avranno maggiori possibilità di personalizzazione, in modo da rendere ogni chat davvero unica.

Instagram e IA al servizio della personalizzazione e dell’innovazione

Attualmente, il social network offre tanti temi predefiniti, con colori, sfumature e motivi ispirati a film, giochi e personaggi famosi. Tuttavia, l’introduzione dei temi personalizzati generati dall’IA rappresenta un passo avanti importanti, perché apre le porte a infinite possibilità creative. Gli utenti potranno esprimere la propria personalità e rendere ogni chat unica e riconoscibile, aggiungendo un tocco di originalità alle conversazioni.

Paluzzi ha svelato altre funzionalità in arrivo. Una dei queste è in fase di sviluppo, e si tratta dell’accesso anticipato alle nuove funzioni. Questa opzione, situata nella pagina “Impostazioni e attività“, permetterà agli utenti più curiosi di provare in anteprima le novità in arrivo sulla piattaforma.

In particolare, potranno usare le nuove modalità di interazione, gli strumenti di editing avanzati o i filtri esclusivi. Un modo per coinvolgere la community e raccogliere feedback preziosi per migliorare l’esperienza d’uso e garantire che le nuove funzionalità rispondano alle esigenze degli utenti.

L’introduzione di queste novità dimostra l’impegno di Instagram nel migliorare costantemente la propria piattaforma. L’intento è di offrire agli utenti strumenti sempre più innovativi e personalizzati per esprimere la propria creatività e rendere l’esperienza social ancora più coinvolgente e divertente.