Instagram: gli utenti provano la funzione di anteprima del feed

Il controllo dei post di Instagram prima della pubblicazione è una componente essenziale per creator e brand che usano i social come vetrina per comunicare la propria immagine e, di conseguenza, la propria identità. Questo strumento non è disponibile sul noto social, ma solo su applicazioni esterne, che vengono incontro agli utenti più esigenti con un servizio utile in fase di realizzazione dei post.

Molti creator, infatti, hanno la necessità di verificare che il contenuto che stanno per postare sia effettivamente in linea con il messaggio che vogliono lanciare. Ma non solo, perché anche la precisione ha un suo ruolo sui social media, e vedere il post prima che sia online consente di evitare eventuali errori. Vediamo in che modo Instagram ha deciso di accontentare anche gli utenti più ambiziosi, e quali saranno le novità nel futuro di questo social media.

Qualcosa sta cambiando su Instagram

La necessità di controllare i post prima di condividerli su Instagram è un’esigenza che va ascoltata perché è importante pubblicare post coerenti con gli altri contenuti che sono già online. I creator, infatti, devono essere precisi e catturare l’attenzione dei follower attuali e di quelli futuri. Distinguersi con post ben realizzati e di impatto è quindi fondamentale. Ridurre al minimo il rischio di sbagliare nell’utilizzo dei social è essenziale sia per i creator che per le aziende.

Ora, Instagram dà la possibilità ad alcuni utenti, scelti in maniera casuale attraverso un test A/B, di provare la visualizzazione in anteprima di un post nel feed. Per usufruire di questo strumento social, gli utenti selezionati devono chiaramente avere l’ultima versione dell’app. L’aggiornamento del social è quindi fondamentale per chi in questa fase può testare la nuova modalità.

Vedere come apparirà un contenuto nella griglia prima che sia pubblicato è una funzione che Instagram sta implementando in maniera graduale. Dopo aver svolto i test, è molto probabile che tutti gli utenti con la versione aggiornata dell’applicazione potranno sperimentare la visualizzazione in anteprima del post. A riportare la notizia è il sito Pocket-lint.

Come funziona l’anteprima del feed

La visualizzazione in anteprima di un post nella griglia presenta una modalità di utilizzo intuitiva e semplice in fase di creazione dei contenuti. La funzione, infatti, viene proposta in automatico durante la fase di pubblicazione. Sarà sufficiente selezionare l’opzione “Mostra anteprima” per vedere l’aspetto del post che apparirà privatamente al creator, il quale potrà effettuare eventuali modifiche, e poi pubblicarlo0 scegliendo “Avanti”.

La facilità con cui poter visualizzare la funzione di anteprima del feed su Instagram è un vantaggio non indifferente per tutti gli utenti che hanno poco tempo da dedicare alla verifica del post che sta per essere pubblicato. Le applicazioni esterne saranno solo un ricordo quando si parlerà di verificare il post in anteprima.

Gli utenti dovranno pazientare ancora un po’ per avere l’opportunità di guardare come sarà l’aspetto del post quando non è ancora stato pubblicato. In futuro, i contenuti saranno sempre più curati grazie alla possibilità di modificarli durante la pubblicazione. Postare contenuti perfetti diventerà realtà, facendo crescere la consapevolezza che la comunicazione è fondamentale perché connette le persone attraverso un filo invisibile.