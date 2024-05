LEGO e Nintendo hanno presentato il set di mattoncini dedicato a The Legend of Zelda. Ecco tutti i dettagli e la data d'uscita.

LEGO ha deciso di toccare anche un mostro sacro dei videogiochi come The Legend of Zelda. Da poco è stato presentato il set che verrà lanciato dalla casa di produzione l’1 settembre.

Ecco il post di Nintendo che ha annunciato il set LEGO.

Costruisci la leggenda. Il set Grande albero Deku 2-in-1 di #LEGOTheLegendofZelda arriva l’01/09. pic.twitter.com/XCH3Jpk9AO — Nintendo Italia (@NintendoItalia) May 28, 2024

Il set sarà scomposto da 2500 e ritrarrà l’iconico Grande Albero Deku. L’aspetto particolare è che si tratterà di due set in uno, considerando che ci sarà sia la versione Ocarina of Time che quella Breath of the Wild.

La prima avrà Link e lo scudo Hylian, mentre la seconda conterrà sia Link che la Principessa Zelda, ed avrà anche un Korok. Il set che sarà disponibile dall’1 settembre avrà un costo di 299,99 euro. Già da ora è possibile prenotarlo a QUESTO LINK.

Il live-action su Zelda

Si tratta di un altro pezzo importante di LEGO che si aggiunge a dei set divenuti iconici come la casa di Kevin di Mamma, ho perso l’aereo, oppure quello su Barad-dur de Il Signore degli Anelli.

Da ricordare che Nintendo ha annunciato anche lo sviluppo di un film live-action su Zelda. Ciò dimostra le intenzioni della casa di produzione di espandere i suoi franchise portandoli sullo schermo.

L’iniziativa su Zelda è arrivata subito dopo che il film animato su Super Mario Bros. ha ottenuto dei grandi consensi da parte del pubblico, considerando che si tratta di un lungometraggio che è riuscito a unire le generazioni, ed ha avuto dietro la qualità produttiva di Illumination.