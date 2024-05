Ecco tutte le informazioni per partecipare al primo card show italiano, Collect IT, che si svolgerà a Milano, l'1 giugno, con contenuti esclusivi.

Collect IT è la prima fiera delle carte collezionabili che si svolgerà in Italia. L’appuntamento è per l’1 giugno a Milano presso il Superstudio Più di Via Tortona, 27. Il main sponsor sarà Topps, il marchio mondiale delle carte collezionabili.

L’evento è organizzato da CardsGuru e Card Core Italia. L’appuntamento sarà dalle 10:00 alle 19:00 al Superstudio Più di Via Tortona. I biglietti d’ingresso sono già disponibili (ecco il LINK). La versione VIP è già da considerare sold out.

Topps, che quest’anno la la licenza ufficiale per le carte e figurine di Euro 2024, coinvolgerà in Collect IT un ospite d’onore: si tratta di Giorgio Chiellini, l’ex capitano della Nazionale italiana. Durante la fiera ci sarà un meet & greet e una sessione di autografi con lo stesso Chiellini. Inoltre, Pedro Demetriou, Senior Designer Topps, ha realizzato una carta esclusiva ispirata disponibile in due versioni numerate e limitate.

Tutti gli eventi di Collect IT

Tra i partner di Collect IT ci sarà anche Bombeer, il brand di birra dell’ex attaccante Bobo Vieri. Collect IT darà spazio ai Giochi di Carte Collezionabili, i GCC, dai Pokémon a Lorcana. Tra gli ospiti ci saranno anche Veronica di Lorenzo e Milica Celikovic, due artiste di Disney Lorcana che saranno disponibili per sessioni di sketch personalizzati e “firmacarte”.

Prima del Collect IT dell’1 giugno è previsto anche un pre-Collect IT che si svolgerà venerdì 31 maggio dalle 18:00 alle 22:00, sempre al Superstudio Più. In questa occasione si svolgerà la Trade Night, un evento in cui gli amanti del genere potranno scambiare le loro carte e condividere la propria passione per il collezionismo.