Una grossa novità arriva da Meta: l’IA integrata in WhatsApp consentirà di modificare le foto del profilo. Scopriamo in che modo.

Meta, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg, ha sempre puntato al primato nel campo dell’intelligenza artificiale (IA). Dopo investimenti miliardari nella ricerca, ha iniziato a integrare questa tecnologia nelle sue applicazioni più famose. Una delle novità più interessanti riguarda WhatsApp, che presto offrirà la possibilità di creare nuove immagini del profilo attraverso l’uso dell’IA generativa.

Grazie a questa funzione, gli utenti potranno personalizzare le loro foto profilo in modo da riflettere al meglio personalità, interessi o stati d’animo. Quindi, potranno renderle uniche e diverse dalle solite immagini statiche a cui si sono abituati. La funzione sarà semplice da utilizzare: basterà inserire un prompt di testo descrivendo l’immagine desiderata, e l’IA farà il resto.

Le immagini del profilo con IA su WhatsApp

Questo tipo di tecnologia non è nuova, in quanto esistono già altri strumenti di AI generativa. Ma ciò che rende questa novità particolarmente interessante è il miglioramento della privacy degli utenti.

Utilizzando l’immagine generata, si evita l’uso di foto reali, riducendo il rischio che i criminali possano sfruttare queste immagini in modo illecito. Attualmente, l’instant messaging ha già un’opzione che blocca gli screenshot delle immagini del profilo. Adesso, però, questa nuova funzione potrebbe offrire un ulteriore livello di sicurezza.

Meta sta anche sperimentando una funzione simile anche per Facebook e Instagram. Se questi piani si realizzeranno, gli utenti potrebbero avere la possibilità di utilizzare immagini di profilo generate dall’IA su tutte le principali piattaforme della compagnia. Sebbene possa sembrare dettato più dalla moda del momento che da un reale bisogno degli utenti, l’impegno di Meta nel rendere l’IA accessibile a tutti è comunque notevole.

Alla fine, un’immagine del profilo generata dall’IA potrebbe avere diverse utilità. Oltre agli aspetti legati alla privacy, permette di esprimersi in modi nuovi e creativi. Resta da vedere come gli utenti accoglieranno questa tecnologia, ma una cosa è certa: Meta, e in particolare WhatsApp, continua a innovare e a puntare sulla personalizzazione e sulla sicurezza degli utenti.