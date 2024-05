WhatsApp continua a innovarsi, portando sempre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di tutti gli utenti. Molte sorprese attendono gli appassionati di comunicazione visiva. Tra le ultime novità, è stata anticipata l’introduzione del supporto agli adesivi Lottie, un formato di file animati basato su JSON. Questo significa che presto potremo godere di sticker ancora più vivaci e interattivi.

Inoltre, le emoji animate stanno per fare il loro debutto. Gli utenti avranno la possibilità di gestire la riproduzione automatica di queste immagini, con la possibilità di disabilitare le animazioni per emoji, sticker e avatar. Questa nuovissima funzione rispetterà però le GIF, che continueranno a riprodursi normalmente. Queste aggiunte non sono ancora disponibili nelle versioni beta attuali, ma tutto indica che il loro arrivo su scala più ampia non sia troppo lontano.

WhatsApp: nuove funzionalità e facilità d’uso

Un’altra funzionalità in cantiere riguarda la possibilità di trovare e aggiungere nuovi pacchetti di adesivi con maggiore rapidità. Anche quest’opzione è ancora al di fuori della portata dei beta tester, ma la prospettiva di vederla presto disponibile è concreta. Questo strumento mira a semplificare ulteriormente l’utilizzo dell’app, mantenendo gli utenti aggiornati con le ultime tendenze in fatto di sticker.

L’app di instant messaging sta anche lavorando per rendere la creazione di sticker personalizzati meno complicata, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale (AI). Questa nuova funzione permetterà agli utenti di cercare e aggiungere nuovi pacchetti di adesivi direttamente dalla tastiera. Sarà sufficiente una semplice ricerca testuale per accedere e navigare tra diverse opzioni creative, facilitando così la personalizzazione delle chat.

Gli aggiornamenti di WhatsApp promettono di rivoluzionare il modo in cui interagiamo e esprimiamo emozioni digitalmente. Mentre attendiamo il rilascio di queste funzionalità, resta evidente l’impegno di Meta nel mantenere la piattaforma sempre fresca e al passo con i tempi, rispondendo attivamente alle esigenze di tutti i suoi utenti.