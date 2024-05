Ecco quale sarà il ruolo di Jeffrey Wright all'interno di The Last of Us 2. La seconda stagione arriverà su Sky e NOW.

The Last of Us 2 ha un nuovo ingresso nel cast: stiamo parlando di Jeffrey Wright, attore che ha già partecipato a The Batman nei panni del commissario Gordon.

In The Last of Us 2 il ruolo di Jeffrey Wright sarà quello di Isaac, il leader di un gruppo di ribelli. Da notare che Wright ha già dato voce al personaggio nel videogioco.

Il cast di The Last of Us 2 vedrà presenti Pedro Pascal come Joel, Bella Ramsey farà Ellie, Gabriel Luna sarà Tommy, e Rutina Wesley vestirà i panni di Maria.

Inoltre ci saranno Kaitlyn Dever che farà Abby, Isabela Merced interpreterà Dina, Young Mazino farà Jesse, Ariela Barer sarà Mel, Tati Gabrielle vestirà i panni di Nora, Spencer Lord sarà Owen, e Danny Ramirez farà Manny. Infine, come guest star sarà presente Catherine O’Hara.

La trama di The Last of Us

Al centro di The Last of Us c’è una storia di sopravvivenza che si svolge vent’anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. Joel, un sopravvissuto, viene ingaggiato per far uscire di nascosto Ellie, una ragazzina di 14 anni, che vuole deve da un’opprimente zona di quarantena. Quell’incarico diventerà presto un viaggio brutale e straziante, con entrambi i personaggi che dovranno attraversare gli Stati Uniti e dipendere l’uno dall’altro per riuscire a sopravvivere.

La serie TV The Last of Us è un’esclusiva Sky e NOW, e sarà disponibile con i suoi nuovi episodi nel 2025.