Il Gioco di carte di Yu-Gi-Oh! dal 1999, anno in cui ha esordito in Giappone, non si è fermato nemmeno un secondo. Sebbene in Italia abbia avuto un boom condizionato dalla grande diffusione avuta dall’anime sulle reti Mediaset a cavallo tra gli anni Novanta e il 2000, dal Giappone l’attenzione a la curiosità rivolta al gioco ideato da Kazuki Takahashi è sempre altissima. L’immediatezza e l’accessibilità del gioco, tra l’altro, ha sempre caratterizzato Yu-Gi-Oh!, che ha saputo nel tempo ritagliarsi un ottimo spazio anche tra i giocatori più giovani, diventando un gioco 6+ sin da subito. Nel 2009, Konami – l’azienda che pubblica e distribuisce il gioco – ha annunciato di aver superato in 10 anni il valore di vendita di 22,5 miliardi di dollari, facendo entrare il gioco nel Guinness World Record come il gioco di carte collezionabili con più carte vendute al mondo. Le espansioni e i mazzi hanno proliferato, permettendo a Konami di arrivare a festeggiare i 25 anni del gioco con un primo set celebrativo, il cui successo è stato altissimo, facendo tornare anche la moda del collezionismo, forse un po’ sopito negli ultimi anni al di fuori del Giappone.

Cosa conterrà il box

Il box Collezione Rarità 25°Anniversario segue la scia di quanto accaduto con la prima pubblicazione, il primo set per i 25 anni di Yu Gi Oh: a fronte dell’enorme successo riscontrato, Konami ha deciso di lanciare un secondo set, con le canoniche bustine al cui interno ci saranno 9 carte. La nuova espansione comprende 79 carte totali e in 7 diverse rarità a disposizione, che vedremo a breve. Ogni booster pack conterrà 9 carte foil e l’intera collezione sarà disponibile dal 23 maggio in tutto il mondo.

Le dinamiche saranno, quindi, replicate e proprio come accaduto per il primo set, anche stavolta ogni carta sarà disponibile in ogni rarità possibile: nel set ci saranno 7 rarità foil, incluse 4 luxury rarities, che vedremo a breve. Non solo con queste carte andrete a potenziare ancora di più i vostri mazzi, ma sarete anche in grado di recuperare quella ventata nostalgica rappresentata dalla storia del TGC di Yu-Gi-Oh!. Tra l’altro Konami assicura che serviranno molti meno pacchetti per potersi assicurare tutte le carte a disposizione del nuovo set, che sono tutte diverse da quelle della prima collezione: ogni pacchetto della Collezione Rarità 25°Anniversario II contiene il doppio delle Carte Ultra Rare e Rare Segrete. Quindi, ogni volta, avrete il doppio delle possibilità di ottenere delle “rare sfarzose” (Rare Segrete Quarto di Secolo, Rare Ultimate e Rare Collector stile “Prismatico” e Rare Platino), ma – ribadiamo – non troverete mai una carta che apparteneva già al primo set.

Konami ci ha tenuto a sottolineare anche che dal punto di vista dello spreco di plastica si è voluta contenere, riducendo così lo spreco: le confezioni sono state ridotte, così come anche i pacchetti da aprire. Questo non ha comportato, però, una diminuzione del numero di carte: questo perché col doppio delle carte per pacchetto, circa due terzi dei pacchetti andranno a contenere almeno una rara sfarzosa e circa un terzo dovrebbe averne più di una. Nello stesso pacchetto, ipotizza Konami, sarebbe possibile anche trovare fino a sei rare sfarzose.

Tutte le rarità a disposizione

Arriviamo, così, alle rarità a disposizione: oltre a quelle standard, ossia la Super Rara, l’Ultra Rara e la Rara Segreta, ci saranno 4 diverse luxury rarities, che in Italia verranno chiamate “rare sfarzose”. Sono le Rare Segrete Quarto di Secolo (che presentano un logo in filigrana), le Rare Ultimate e le Rare Collector stile “Prismatico” e Rare Platino stile “Primastico”. Quest’ultima è quella su cui vorremmo soffermarci, perché in precedenza era stata resa disponibile soltanto in Asia e invece adesso arriva anche in Occidente, introducendola ufficialmente nelle nostre regioni: oltre ad avere il nome in oro, ha tutti i dettagli foil, dall’artwork al livello fino agli attributi. Inoltre, vengono aggiunti degli effetti 3D che faranno in modo di far brillare la carta nella vostra collezione più di quanto facessero in precedenza. Ogni pacchetto che acquisterete conterrà 2 Rare Segrete, ognuna con 1 possibilità su 4 di essere una Rara Segreta Platino o una Rara Segreta Quarto di Secolo; 4 Ultra Rare (ognuna con 1 possibilità su 6 di essere una nuova Rara Collector stile Primastico o una nuova Rara Ultimate stile Primastico) e 3 Super Rare.

Il nuovo set ovviamente non si preoccupa solo dell’aspetto estetico, ma punta forte anche sul contenuto che verrà proposto, così da poter effettivamente migliorare tutti i vostri mazzi di gioco. Partiamo col dire che per la prima volta in otto anni potrete puntare forte sull’ottenere il Mago Silente e lo Spadaccino Silente, due carte che inaugurano l’arrivo delle carte Silente del set d’espansione Eredità di Distruzione, che ha esordito sul mercato ad aprile. Oltre questo, nel set saranno inserite anche potenze come Accesscodificatore Trasmittente e Anime dei Maghi, quest’ultima disponibile dal 2016 nel TGC. Dal punto di vista estetico verranno introdotte anche delle varianti grafiche, con la versione motociclista di I:P Macquerena e la versione “feroce” di Gatto da Soccorso che saranno disponibili in tutti e 7 i livelli di rarità del nuovo set per il 25esimo anniversario, così come anche Apollousa, Arco della Dea, disponibile in una nuova versione: una scelta dettata dalla volontà – immaginiamo – di mantenere alto il valore della carta originale, che per quanto non sia eccessivamente costosa rischiava di crollare, così da strizzare l’occhio anche ai collezionisti e non solo ai giocatori.

In attesa di poter avere uno specchio totale su quelle che sono le carte che verranno inserite, ci sembra una proposta che potrebbe andare a sposarsi con quello che dovrebbe essere annunciato più avanti, tra circa 15 giorni, della ristampa delle Buste da Torneo OTS 25, che vanno a introdurre tre nuove Rare Ultimate OTS, tra cui una delle carte più famose di sempre di Yu-Gi-Oh! ossia Exodia il Proibito, per far rinascere anche il set Il Proibito Infinito. Un sequel a tutti gli effetti che anche preso da solo potrebbe avere un suo perché, ma nel caso in cui foste dei giocatori che si sono lanciati già nell’acquisto della prima uscita, questo diventa un ottimo modo per andare a potenziare i propri deck e costruire degli archetipi che potevano essere leggermente monchi dopo il primo box Rarity Collection.