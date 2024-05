SpaceX, l’azienda guidata da Elon Musk, continua a stupire il mondo con le sue innovazioni nel settore aerospaziale e delle telecomunicazioni. Recentemente, SpaceX ha dimostrato la potenza della sua tecnologia cellulare Starlink attraverso una videochiamata che ha lasciato a bocca aperta.

La dimostrazione di SpaceX: una rivoluzione nelle videochiamate

In un video pubblicato su X, SpaceX ha mostrato la prima videochiamata completata tramite i satelliti Starlink Direct to Cell. Con l’aumento del numero di satelliti Starlink per la telefonia cellulare da sei a 38, SpaceX ha dimostrato la sua capacità di offrire connettività cellulare ad alta velocità e affidabile. I test precedenti hanno mostrato velocità di download di 17 Mbps su telefoni Android non modificati, questo vuol dire una connessione affidabile anche nelle regioni più remote.

Il futuro di Starlink: connettività universale

SpaceX mira a lanciare il servizio Starlink cellulare nel corso dell’anno per i clienti di T-Mobile, anche nelle regioni dove le torri cellulari tradizionali non sono disponibili. I satelliti Starlink fungeranno da torri cellulari nello spazio, trasportando messaggi di testo, voce e dati agli utenti in tutto il mondo.

Nonostante i successi, l’azienda deve ancora ottenere l’approvazione della FCC per il lancio del servizio negli Stati Uniti. Inoltre, la rivale Omnispace ha sollevato preoccupazioni riguardo alle interferenze radio provocate dal sistema cellulare Starlink di SpaceX, chiedendo all’FCC di intervenire. La dimostrazione della videochiamata di Musk è solo l’inizio di una nuova era delle comunicazioni globali. Con la sua tecnologia all’avanguardia, SpaceX sta aprendo la strada a un futuro in cui la connettività sarà universale e accessibile a tutti, ovunque nel mondo. Il successo del sistema cellulare Starlink potrebbe innescare una maggiore competizione nel settore delle telecomunicazioni, con altre aziende che cercano di seguire l’esempio di SpaceX nella fornitura di connettività globale tramite satelliti