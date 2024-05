A distanza di molti anni dal suo rilascio, The Witcher 3 continua ad essere aggiornato e, come già successo per l’aggiornamento Next Gen, anche in questo caso abbiamo qualcosa di molto consistente in maniera gratuita. CD PROJEKT RED ha difatti pubblicato il The Witcher 3 REDKit, un sistema di modkit ufficiale che permette di plasmare a piacimento il gioco, introducendo o modificandone gli elementi a piacimento. Si tratta di un tool professionale, ma comunque alla portata dell’utente che ha voglia di approfondire, e viene dopo anni di mod comunque già ampiamente sperimentate e implementate dalla community, e in alcuni casi anche ufficializzate.

Sviluppato e implementato da Yigsoft in stretta collaborazione con il team di CD PROJEKT RED, The Witcher 3 REDkit offre una moltitudine di funzionalità avanzate oltre alla completa integrazione con Steam Workshop, rendendo la pubblicazione e l’utilizzo delle mod facile sia per i creatori che per i giocatori occasionali. Come una base di codice riadattata, rielaborata e ampliata di REDengine 3, offre ai modder una libertà senza precedenti nella creazione di nuove missioni, personaggi, location e altro ancora. Il rilascio è stato accompagnato da un trailer che mostra alcune delle possibilità di modding contenute nello strumento, nonché una panoramica delle sue principali caratteristiche, a cui seguono e seguiranno featurette di approfondimento.

The Witcher 3 REDkit è gratuito per tutti i possessori di The Witcher 3: Wild Hunt su PC e può essere scaricato da GOG, Steam e Epic Games Store. Per supportare i modder nell’utilizzo delle numerose funzionalità dello strumento, CD PROJEKT RED ha anche rilasciato una documentazione completa con tutorial su come configurare il tool per la prima volta, una panoramica delle funzionalità di base, una raccolta crescente di tutorial pratici, una guida per pubblicare le mod e molto altro.

Lo studio rilascerà presto un’intervista con gli sviluppatori, tra cui il Narrative Director Philipp Weber, l’Expert Quest Designer Danisz Markiewicz e il Lead Quest Designer Błażej Augustynek, per raccogliere le loro prospettive sul passaggio dal modding allo sviluppo di videogiochi, le mod di cui sono più orgogliosi e quali opportunità offre The Witcher 3 REDkit.