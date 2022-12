The Witcher 3: Wild Hunt, tutto quel che c’è da sapere sull’aggiornamento gratuito

Da oggi disponibile un maestoso aggiornamento gratuito per The Witcher 3: Wild Hunt, il capolavoro di CD Projekt RED: ecco tutto quel che c'è da sapere per giocare a

CD Projekt RED è stata di parola e, nella giornata odierna, è stata rilasciata la patch 4.0 per The Witcher 3: Wild Hunt, videogioco del 2015 ma ancora altamente godibile, essendo uno dei migliori Action RPG di sempre. La nuova versione, promessa diversi mesi fa, è completamente gratuita per tutti i possessori del gioco, in qualunque versione (standard, GOTY o Complete Edition) e su qualunque piattaforma (PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch) e porta con sé una quantità enorme di modifiche e migliorie.

La più strombazzata, naturalmente, riguarda il potenziamento dell’aspetto grafico: il tutto è nato dalla volontà di realizzare una nuova versione del gioco per console next-gen, ma invece di una remaster venduta al prezzo del nuovo l’aggiornamento è stato reso gratuito per tutti i sistemi, garantendo così un ritorno enorme di giocatori vecchi e nuovi su un titolo ormai tecnicamente datato ma sempre (a ragione) amatissimo.

A seconda del sistema di gioco i miglioramenti sono di diversa natura, e chiaramente i miglioramenti si notano più che altro sulla “next”-gen e sui PC di fascia alta (per quanto sembri che i settaggi, su PC, siano ancora da rivedere perché molti report stanno riportando bug e anomalie) ma il risultato finale vuole essere spettacolare e rinnovare completamente l’aspetto grafico del titolo.

Il tutto, tra l’altro, rendendo canoniche molte fan-mod rilasciate negli anni, riviste e corrette, per migliorare texture, illuminazione, effetti ambientali e molto altro, come ad esempio una nuova visuale più ravvicinata e un doppio settaggio Qualità/Prestazioni davvero benvenuto.

Sono inoltre disponibili nuove skin dei personaggi ispirate alla serie tv Netflix con Henry Cavill.

Da non sottovalutare anche alcuni miglioramenti alla quality of life del gioco, con ad esempio alcuni controlli aggiuntivi rinnovati per castare più facilmente i “segni” da Witcher. Sono anche state aggiunte alcune nuove missioni e altre sorprese, tutte da scoprire, oltre a un nuovissimo Photo mode. Oltretutto, sarà possibile giocare su diverse piattaforme la stessa avventura, portando il salvataggio in cloud per giocare, a seconda delle situazioni, su diversi sistemi.

La patch, come dicevamo, è gratuita: basta semplicemente ricercare l’aggiornamento dopo aver installato il gioco. Su PlayStation 5 assicuratevi di scaricare, da PlayStation Store, la versione specifica per PS5: se vi limiterete ad aggiornare la versione PS4 avrete l’aggiornamento relativo alla PS4 Pro, in pratica.

Se ancora, invece, non possedete il gioco ma volete tentare la fortuna (e la vostra destrezza) non c’è momento migliore di questo provare: il gioco (insieme a tutti gli altri della saga) è attualmente in forte sconto (fino all’80%) su tutti gli store online, come potete scoprire da questo link.

Di seguito tutte le novità nel dettaglio:

Esclusive PC e versione next-gen

Aggiunta l’illuminazione globale e l’occlusione ambientale in ray tracing.

Inoltre, i giocatori su PC con hardware compatibile hanno un’opzione aggiuntiva per attivare riflessi e ombre in ray tracing.

Aggiunta una varietà di mod e contenuti ispirati alle mod per migliorare la grafica e la qualità complessiva del gioco. Abbiamo incluso alcune mod amate e realizzate dalla community, oltre alle nostre modifiche interne, come miglioramenti dell’ambiente e dei filmati, pavimentazioni realistiche e molti aggiornamenti decorativi.

Le mod create e ispirate dalla community includono:

• The Witcher 3 HD Reworked Project di HalkHogan

• HD Monsters Reworked di Denroth

• Immersive Real-time Cutscenes di teiji25

• Nitpicker’s Patch di chuckcash

• World Map Fixes di Terg500

Texture portate a 4K per vari personaggi, tra cui Geralt, Yennefer, Triss, Ciri, Eredin e altri.

Tutti i personaggi principali, incluso Geralt, ora proiettano su di sé ombre ad alta risoluzione anche al di fuori dei filmati. Inoltre, sono stati risolti il clipping dei capelli attraverso l’armatura e altri problemi di clipping dell’armatura.

Miglioramenti ambientali:

• Aggiunto un nuovo tipo di tempo meteorologico: “Cielo grigio”

• Aggiornate le texture del cielo

• Miglioramenti della vegetazione e dell’acqua

• Vari miglioramenti dei modelli

• Migliorati alcuni specifici effetti grafici

• Aggiornata l’illuminazione ambientale globale

Aggiunto il supporto per AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) 2.1.

Aggiunta la modalità Foto, che permette ai giocatori di scattare splendide foto nel mondo di The Witcher 3.

Aggiunta l’opzione di mettere in pausa il gioco durante i filmati e gli intermezzi.

Aggiunta un’opzione alternativa della visuale che la avvicina al personaggio e che reagisce in modo più dinamico al combattimento e al movimento. Potete trovare questa nuova impostazione in Opzioni → Gioco, alle voci Distanza visuale esplorazione, Distanza visuale combattimento e Distanza visuale a cavallo.

Modifiche specifiche per PC

Aggiunta l’impostazione grafica “ULTRA+” su PC, che aumenta significativamente la fedeltà visiva del gioco. L’impostazioni grafica ULTRA+ influenza:

• Il numero di personaggi sullo sfondo

• La qualità delle ombre

• La densità dell’erba

• La qualità delle texture

• La distanza di visibilità del fogliame

• La qualità del terreno

• La qualità dell’acqua

• Il livello di dettaglio

Aggiunto il supporto a DLSS 3, disponibile solo su hardware compatibile.

Modifiche specifiche per le console di nuova generazione

Migliorata la qualità globale della grafica sulle console di nuova generazione, tra cui texture migliorate, fedeltà visiva migliorata, qualità delle ombre, distanza di rendering e densità della folla.

Modalità Ray tracing

Fornisce illuminazione globale e occlusione ambientale in ray tracing con ridimensionamento dinamico della risoluzione a 30 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Fornisce illuminazione globale e occlusione ambientale in ray tracing con ridimensionamento dinamico della risoluzione a 30 fps su PlayStation 5 e Xbox Series X. Modalità Prestazioni

Assicura un gameplay più fluido a 60 fps con ridimensionamento dinamico della risoluzione per PlayStation 5 e Xbox Series X.

La versione Xbox Series S non ha la funzionalità di ray tracing. La modalità Qualità offre una risoluzione maggiore e una migliore fedeltà dell’immagine a 30 fps, mentre la modalità Prestazioni punta a 60 fps e dà la priorità a un gameplay più fluido a discapito della qualità grafica.

Implementato l’uso di grilletti adattivi e feedback aptico per il controller DualSense di PS5.

Aggiunte schede attività per PS5.

Funzionalità online (tutte le piattaforme)

Aggiunto l’avanzamento multipiattaforma. I salvataggi più recenti saranno caricati automaticamente su cloud, in modo tale da poter riprendere la propria partita anche su altre piattaforme. L’avanzamento multipiattaforma fornisce l’ultimo salvataggio per ogni tipo di salvataggio. Questa funzionalità è disponibile dopo aver effettuato l’accesso con il proprio account.

Iscrivendosi a LE MIE RICOMPENSE in The Witcher 3: Wild Hunt, i giocatori possono ricevere:

• Spade della Volpe a Nove Code

• Armatura della Tigre Bianca dell’Ovest

• Set di armatura di Dol Blathanna

• Carta Rutilia

Le informazioni dettagliate su come riscattare le ricompense saranno disponibili all’indirizzo thewitcher.com/my-rewards.

Contenuti aggiuntivi (tutte le piattaforme)

Aggiunta una nuova missione secondaria, All’ombra del fuoco eterno, nel Velen. Le ricompense sono ispirate alla serie Netflix di The Witcher.

Aggiunto un aspetto alternativo per Dandelion ispirato alla serie Netflix di The Witcher. Puoi abilitarlo in Opzioni → Gioco.

Aggiunta un’armatura nilfgaardiana alternativa ispirata alla serie Netflix di The Witcher. Puoi abilitarlo in Opzioni → Gioco.

Aggiunti i doppiaggi cinese e coreano. Disponibili sulle console a seconda della regione.

Modifiche varie alla qualità dell’esperienza (tutte le piattaforme)

Aggiunta un’opzione di lancio rapido dei Segni. Consente di cambiare e lanciare i Segni senza aprire il menu radiale. Potete trovarla in Opzioni → Gioco.

Aggiunto un nuovo filtro mappa predefinito. Il nuovo filtro nasconde alcune icone come i punti interrogativi e le barche per ridurre l’eccessivo affollamento di icone sulla mappa. Queste icone possono essere riattivate con l’opzione “Tutto”.

Regolata l’altezza minima per i danni da caduta; ora Geralt può sopravvivere a cadute da altezze più elevate.

Le erbe ora possono essere raccolte subito con una singola interazione, senza che si apra la finestra di saccheggio aggiuntiva.

Aggiunte opzioni che nascondono dinamicamente la minimappa e gli obiettivi di missione quando non si è in combattimento o si usano i sensi da Witcher. Potete trovarle in Opzioni → Video → Configurazione interfaccia → Nascondi minimappa durante l’esplorazione e Nascondi obiettivi durante l’esplorazione.

Aggiunta l’opzione per camminare lentamente quando si gioca con un controller. Ora potete rallentare la camminata inclinando solo leggermente la levetta sinistra.

Aggiunta un’opzione alternativa per la modalità di scatto quando si gioca con un controller. Si attiva premendo la levetta sinistra. Potete trovarla in Opzioni → Impostazioni comandi.

Aggiunta un’opzione che rende l’aggancio del bersaglio non influenzato dall’inversione della visuale. Potete trovarla in Opzioni → Impostazioni comandi.

Migliorato il menu radiale in modo che bombe, dardi e oggetti utilizzabili ora possano essere cambiati dinamicamente senza aprire l’inventario.

Aggiunta l’opzione per ridimensionare i caratteri dei sottotitoli, del vocio dei NPC e delle scelte di dialogo. Potete trovarla in Opzioni → Video → Configurazione interfaccia.

Aggiunte varie altre piccole correzioni e modifiche, inclusi alcuni segreti che lasceremo scoprire ai giocatori.

Gameplay (tutte le piattaforme)

Aggiunta la mod Full Combat Rebalance 3 di Flash_in_the_flesh, che include modifiche al bilanciamento e varie correzioni al gameplay. Abbiamo curato l’integrazione di questa mod, con alcuni elementi ulteriormente ottimizzati rispetto a quelli che troverete nella mod per impostazione predefinita, mentre altri elementi sono stati omessi.

Caccia al tesoro: equipaggiamento della Scuola del Lupo – Risolto un problema per cui non si riusciva ad aprire il baule nella torre di segnalazione.

Dalle lontane coste di Ofier – Risolto un problema per cui il diagramma nel baule del nascondiglio del bandito poteva risultare mancante.

Tempi duri – Risolto un problema per cui Geralt non poteva parlare o consegnare la lettera al fabbro.

Veloce come i venti dell’ovest – Risolto un problema per cui la missione a volte poteva fallire nonostante Geralt avesse vinto la corsa a cavallo.

Echi dal passato – Risolto un problema per cui, dopo aver sconfitto i foglet, la missione poteva bloccarsi e non era possibile parlare con Yennefer.

La guerra del vino – Risolto un problema per cui la missione non poteva essere completata se il giocatore distruggeva uno dei nidi di mostri richiesti durante l’esplorazione.

Risolto un problema per cui in alcune circostanze non era possibile ripulire la taverna in rovina situata sulla costa meridionale di Ard Skellig.

Risolto un problema per cui il set del lupo da gran maestro non richiedeva oggetti perfetti.

Varie correzioni minori a missioni e filmati d’intermezzo.

