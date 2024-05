Ecco tutti i dettagli sulla serie TV live-action sul personaggio di Spider-Man Noir che vedrà come protagonista Nicolas Cage.

Da poco è ufficiale lo sviluppo della serie TV live-action su Spider-Man Noir che avrà come protagonista un personaggio d’eccezione: stiamo parlando di Nicolas Cage. Il progetto arriverà sulla piattaforma streaming Prime Video ed avrà il titolo Noir.

Si tratta della prima produzione che vedrà Nicolas Cage impegnato in un progetto televisivo dal 1981. A occuparsi di Spider-Man Noir ci saranno Christopher Miller e Phil Lord, i due personaggi dietro alla nascita di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Al centro della storia ci sarà un tessiragnatele di un universo alternativo, che riguarda la New York degli anni Trenta. Il character di Spider-Man Noir ha fatto il suo esordio editoriale nel 2009, ed è stato creato da David Hine e Carmine Di Giandomenico.

Spider-Man Noir nasce in un momento in cui la Marvel aveva pubblicato storie di più character in versione “noir”, ma il successo di questo personaggio ha portato alla pubblicazione di una serie sequel dal titolo Occhi senza un volto.

Il personaggio compare nei lungometraggi animati Spider-Man – Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse, proprio con il doppiaggio di Nicolas Cage.

L’interprete lo scorso anno ha potuto coronare il suo sogno di vestire i panni di Superman nel film mai fatto DC Comics degli anni Novanta con il cameo in The Flash. E prossimamente sarà anche il protagonista di Spider-Man Noir.