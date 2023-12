Spider-Man: le ultime dichiarazioni di Tom Holland, e cosa aspettarci dal prossimo film

Tom Holland ha sottolineato che non ci sarà uno Spider-Man 4 senza un'idea adeguata per proporlo. Cosa ci dobbiamo aspettare dal prossimo film?

Tom Holland ha di recente parlato del prossimo, eventuale, film di Spider-Man, facendo intendere che si dovrà trattare di una produzione ponderata, e di un lungometraggio sviluppato con un senso ed un’intenzione precisa.

Ecco le sue parole:

Tutto quello che posso dire è che siamo stati già impegnati in conversazioni sul quarto film. Vedremo se riusciremo o meno a trovare un modo per rendere giustizia al personaggio. Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Sono fortunato ad aver potuto lavorare su un franchise che è migliorato con ogni film, che ha avuto più successo dopo ogni film, il che penso sia davvero raro. Voglio proteggere la sua eredità. Quindi non ne farò un altro solo per il gusto di farlo. Dovrà valere la pena.

A questo punto cosa possiamo aspettarci dal nuovo film su Spider-Man? Sappiamo che Tom Holland è stato incerto, inizialmente, sulla sua partecipazione, dichiarando la sua intenzione di volersi concentrare su altri progetti.

Ad un certo punto sono girate delle voci insistenti che parlavano di Holland come del nuovo James Bond. Ma, la fase di pre-produzione e di scelta del nuovo interprete di 007 da parte dei Broccoli sta andando per le lunghe.

Cosa aspettarci da Spider-Man 4?

Alla fine di Spider-Man: No Way Home abbiamo lasciato il Peter Parker di Tom Holland all’interno di una New York diversa, in cui il suo sacrificio nel combattimento finale con tutti i villain del multiverso, lo ha portato a ritrovarsi in una situazione in cui la MJ di Zendaya non lo ha mai incontrato.

Un eventuale Spider-Man 4 sarebbe perciò un film più “realistico”, improntato sul tentativo di Peter Parker di riconquistare MJ, e sul suo adattamento in una New York differente, o potrebbe riportare l’attenzione sul multiverso, richiamando in causa i tessiragnatele di Andrew Garfield e Tobey Maguire?

Di certo c’è che una volta aperto il vaso di pandora è difficile da richiudere. Il successo di Spider-Man: No Way Home dato dalla presenza degli ex Uomo Ragno, sembra reclamare la loro presenza anche in un prossimo live-action.

Sappiamo che la trilogia di Spider-Man dell’MCU è stata realizzata da Jon Watts, che avrebbe dovuto dirigere anche il prossimo live-action sui Fantastici Quattro, ma che, invece, non parteciperà alla produzione. Ci sarà ancora lui per Spider-Man 4?

Tempo fa circolavano dei rumor sul fatto che Tom Holland avrebbe realizzato una nuova trilogia su Spider-Man, ma, a quanto pare, l’interprete ha fatto comprendere che arriveranno prima le idee, e poi i piani produttivi.

Del resto, con un universo narrativo che si sta incrociando anche con lo spiderverso Sony, di carne al fuoco ce n’è tanta. Il prossimo anno uscirà il titolo su Kraven, su Madame Web, ed è in lavorazione anche Venom 3. Si tratta di personaggi che potrebbero rientrare in un progetto anche per l’MCU.