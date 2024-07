La recensione di "Il Mistero Scorre sul Fiume", un noir che nonostante la trama complicata e alcuni punti lasciati in sospeso, regala un'atmosfera unica a cui non potrete sfuggire.

Nonostante sia ancora agli inizi della sua carriera, il regista cinese Wei Shujun non è stato un estraneo alla Croisette. Anche se il suo primo film, “Striding Into the Wind”, non è stato proiettato lì a causa della pandemia, ha ricevuto l’etichetta di Cannes. Un anno dopo, il suo secondo lavoro, “Ripples of Life”, è stato mostrato nella Quinzaine. Poi è entrato nella Selezione Ufficiale con il suo terzo film, “Il Mistero Scorre sul Fiume”, una storia di detective neo-noir basata sul racconto di Yu Hua “Mistake By the River”.

Sebbene il film si appoggi fortemente sull’atmosfera e perda un po’ la trama nel tratto finale (o forse è stata la trama a perdere lo spettatore), rappresenta comunque una solida vetrina per il considerevole talento di Wei, dimostrando una padronanza sicura della mise-en-scène e nella costruzione della suspense e vi sveliamo come nella nostra recensione.

In un angolo rurale della Cina, una vecchia viene brutalmente assassinata sulla riva del fiume, e tocca al Capo Ispettore Ma Zhe risolvere il caso. Il sospetto iniziale è un “pazzo” (in altre parole, un uomo mentalmente handicappato; perdonate la Cina rurale degli anni ’90 per l’insensibilità) che viveva con la donna, conosciuta come Nonna Quattro. Una cassetta trovata nella sua borsa mette Zhe e i suoi subordinati su un lungo e tortuoso cammino, tra femme fatale, uomini infedeli e un parrucchiere ansioso di offrirsi come colpevole.

Anche quando emergono altri cadaveri mentre il sospetto è ancora in custodia, e una donna dai capelli ondulati vista sulla scena del crimine sfugge ancora alla cattura, i superiori di Zhe sono felici di dichiarare il sempliciotto il colpevole e chiudere il caso. Ma Zhe sente che qualcosa non va, e contro la volontà del suo capo continua l’indagine. Lo condurrà alla pazzia come il sospetto, che è scappato ed è a piede libero? Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Piove molto a Banpo Town, l’ambientazione di “Il Mistero Scorre sul Fiume”, e ciò domina il tono del film insieme alla palette di colori smorzati e intenzionalmente opachi di marroni rossastri, blu sbiaditi e tanto nero. Uno sguardo e il tono è stabilito: Ma Zhe è metaforicamente immerso nel fango fino alle ginocchia. Il noir è rafforzato dalla malinconia della performance centrale di Yilong Zhu, e occasionalmente dalla posizione della telecamera di Wei. Il suo marchio registico sul film è distintivo ma non appariscente, e il suo squisito blocking rende “Il Mistero Scorre sul Fiume” un film bellissimo da guardare anche con la scelta della schema di colori cupi. Nel tono, il film ricorda un po’ “The Wild Goose Lake” di Diao Yinan, un titolo in competizione a Cannes qualche anno fa, anche se il film di Diao aveva una cinematografia più spettacolare.

Dove il film soffre è nella sceneggiatura, scritta anch’essa da Wei. Ciò che inizialmente inizia in modo ben strutturato diventa dispersivo e frammentario, fino a diventare incomprensibile al momento della conclusione. Una trama separata che coinvolge Zhe e sua moglie incinta, il cui bambino non ancora nato è identificato con un disordine genetico che potrebbe portare a uno sviluppo mentale ridotto, non porta realmente da nessuna parte se non a fornire un epilogo alla fine del film di cui avrebbe potuto fare a meno.

Il legame tra la possibile condizione del bambino e il pazzo nell’indagine di polizia è chiaro ma poco sviluppato. L’assistente di Zhe, Xie, è scritto in modo un po’ pigro come un lacchè unidimensionale, che sboccia solo nell’ultimo terzo quando Zhe gli passa il comando.

Nonostante il film abbia troppi nodi da sciogliere e una trama complicata, solo per il suo tono “Il Mistero Scorre sul Fiume” merita di essere visto. Wei è indubbiamente un talento, e anche se essere selezionati a Cannes più volte non significa necessariamente qualità (ci sono molti esempi di registi che Cannes cerca di far emergere nonostante i loro film non siano poi così buoni), il film dimostra che sta affinando silenziosamente le sue abilità, e con la giusta sceneggiatura il trentaduenne potrebbe avere un capolavoro dentro di sé.

“Il Mistero Scorre sul Fiume” è un neo-noir cinese ambientato negli anni ’90, in quel periodo liminare tra la fine della Rivoluzione Culturale e il futuro abbraccio nazionale di consumismo e capitalismo da parte del paese. Il film è una bellissima e intrigante adattazione del romanzo avanguardista “Mistake by the River” di Yu Hua.

Nella Cina rurale del 1995, lo spirito del collettivismo persiste, con le sue pressioni sull’individuo a conformarsi alla comunità. Lo si vede nei vigorosi sforzi di team building del capo della polizia che gioca a ping-pong (Tianlai Hou). E il villaggio stesso è in transizione mentre i bulldozer dei lavori di costruzione abbattono i blocchi di appartamenti lasciandoli semi-fatiscenti per i bambini che giocano a guardie e ladri. L’ambientazione del 1995 è mantenuta nel film per consentire le limitazioni della tecnologia dell’epoca.

Le ombre marroni fangose della palette di colori, girate su pellicola 16mm, segnalano un’atmosfera noir cupa. La campagna circostante è rovinata. La riva del fiume è un campo fangoso e erboso e il terreno è inzuppato dalla pioggia incessante e torrenziale in stile “Blade Runner”.

Il detective della polizia Ma Zhe indaga, prima di tutto, sull’omicidio della utilitaristicamente chiamata Nonna Quattro. Tutti nel villaggio presumono che l’assassino sia l’uomo mentalmente disturbato senza nome di cui lei si prendeva cura, che tutti chiamano politicamente scorrettamente “il pazzo”, e viene effettuato un arresto. Il crimine sembra essere risolto e concluso.

Poi inaspettatamente i corpi iniziano ad accumularsi. Simbolicamente, il detective Ma deve spostare il suo ufficio di polizia sul palco di un cinema dismesso mentre osserva l’attività che si svolge da un posto in platea. Ma inizia a disfarsi: mentre indaga sugli omicidi seriali scopre assurdità nascoste in villaggi apparentemente ordinari. Sebbene il personaggio di Ma prima dell’indagine non sia sviluppato, una sottotrama riguarda il suo matrimonio e il bambino che sua moglie (Chloe Maayan, “Long Day’s Journey into Night”) aspetta.

“Il Mistero Scorre sul Fiume” è coinvolgente, visivamente brillante e ambiguo. È il terzo film del regista Wei Shujun, tutti selezionati per Cannes, dopo “Striding into the Wind” e “Ripples of Life”, e ha debuttato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes del 2023. Wei ha i semi di una meravigliosa capacità cinematografica e ciò che farà varrà la pena di aspettare, ma potrebbe essere necessario il suo prossimo film per svilupparla appieno. “Il Mistero Scorre sul Fiume” sembra una pietra miliare affascinante lungo il suo percorso, se riuscirà a proseguire. Mi chiedo quanto dell’ambiguità di “Il Mistero Scorre sul Fiume” sia dovuta alla sua direzione o alla novella originale.

Interessante notare che un altro romanzo di Yu Hua, ambientato durante la Rivoluzione Culturale, è stato adattato nel 1994 dal grande regista Zhang Yimou – una memoria mordace intitolata in inglese “To Live”.

