La superstar virtuale Hatsune Miku arriva in Secret Lair per un intero anno di celebrazioni in Magic The Gathering.

In una prima assoluta per Magic The Gathering e Secret Lair, la superstar digitale di fama globale Hatsune Miku sarà celebrata per un intero anno, con ben quattro collezioni di carte speciali in uscita nel corso del 2024. Ogni uscita celebrerà una stagione dell’anno: ad inaugurare questa incredibile collaborazione sarà Secret Lair x Hatsune Miku: Sakura Superstar, che farà parte del Spring Superdrop 2024.

Per 17 anni, Hatsune Miku ha entusiasmato i fan con le sue performance digitali come diva androide del cyberspazio. Ora, la prima cantante virtuale al mondo ha aggiunto Secret Lair al suo tour mondiale! Nella prima di quattro incredibili uscite, Hatsune Miku porta la sua incomparabile energia in un set di carte dotate di splendidi artwork realizzati dai fan di Miku da tutto il mondo, tra cui Jehan Choo, Justyna Dura, Mandy Jurgens, Dani Pendergast, Yuko Shimizu e 出利/SYUTSURI.

Le carte incluse nella collezione Secret Lair x Hatsune Miku: Sakura Superstar sono le seguenti:

1x Sheltero

1x Chandra’s Ignition in versione “Miku’s Spark”

1x Harmonize

1x Azusa, Lost but Seeking in versione “Miku, Lost but Singing”

1x Feather, the Redeemed in versione “Miku, the Renowned”

1x Inspiring Vantage

Secret Lair x Hatsune Miku sarà disponibile per il preordine a partire dal 13 maggio 2024 alle 18:00 ore italiane, esclusivamente sul sito ufficiale di Secret Lair, al prezzo di €34,99 (Non-foil) e €44,99 (Foil), fino a esaurimento scorte. Entrambe le versioni, foil e non foil, sono disponibili in lingua inglese e in lingua giapponese.

Secret Lair ci permette di prendere gli elementi che i fan già amano di Magic: The Gathering e di combinarli con momenti di cultura pop e nuovi artisti straordinari. Siamo entusiasti di collaborare con il fenomeno globale Hatsune Miku per realizzare questa celebrazione lunga un anno per i fan di tutto il mondo.

ha dichiarato Mark Heggen, Vice President of Collectibles di Wizards of the Coast.

Per saperne di più su Secret Lair è possibile consultare il sito ufficiale ed iscriversi per essere informati sull’uscita dei prossimi drop di Secret Lair. Per maggiori dettagli su questa notizia, si prega di visitare DailyMTG.