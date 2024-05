Scoprite i poteri primordiali in Bigby presenta: La Gloria dei Giganti per Dungeons & Dragons, da giugno anche in italiano.

In Bigby presenta: La Gloria dei Giganti – che sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 7 giugno – i fan di Dungeons & Dragons potranno imparare tutto ciò che c’è da sapere sugli iconici giganti di D&D dal famoso mago Bigby in persona. Nel multiverso di D&D, i giganti si sono sempre contraddistinti come figure colossali con una storia ricca e complessa. Che vogliate addentrarvi nei segreti dei loro imperi caduti, creare un personaggio legato a queste creature primordiali o costruire un’intera campagna attorno ai loro misteri, Bigby presenta: La Gloria dei Giganti è il manuale che fa per voi.

In questo manuale, i giocatori troveranno nuove opzioni ispirate ai giganti: una nuova sottoclasse per i barbari, due nuovi background e otto talenti infusi dall’antica magia dei giganti. I Dungeon Master potranno esplorare vari modi di dare vita a questi colossi nelle loro storie, con nuove mappe, trame per avventure intriganti e decine di nuovi grandi mostri. Siate pronti a lasciarvi stupire dagli iconici giganti di Dungeons & Dragons!

Il manuale è solo una delle numerose uscite di pregio previste per il 2024, che vede celebrare il cinquantennale di Dungeons & Dragons con eventi, iniziative e molti importanti prodotti. Tra le prossime avremo anche Phandelver e l’Abisso: l’Obelisco Infranto (settembre), Quests from the Infinite Staircase (luglio), Player’s Handbook (settembre), Dungeon Master’s Guide (novembre) e Monster Manual (febbraio 2025).

Maggiori informazioni su questi prodotti arriveranno con l’avvicinarsi della data di pubblicazione su dndbeyond.com.

D&D ha una ricca storia, un presente entusiasmante e un grande futuro. Quest’anno li celebreremo tutti e tre con il cinquantesimo anniversario della prima pubblicazione di Dungeons & Dragons. Vi guideremo attraverso la realizzazione del gioco, porteremo nel gioco attuale alcune delle avventure classiche, visiteremo le ambientazioni più iconiche nel multiverso di D&D e daremo il via al futuro del gioco con i nuovi manuali base del 2024, che sono il cuore del gioco. Stiamo lavorando su tutto questo da un po’ di tempo ormai. Sarà molto divertente.

ha affermato Kyle Brink, Produttore Esecutivo del team che realizza D&D presso Wizards of the Coast.