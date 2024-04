Luna e anelli di fumo dell’Etna: la foto premiata dalla NASA

La Nasa ha premiato la foto che ha immortalato luna e anelli di fumo dell’Etna come “Immagine astronomica del giorno”. Ma come si originano gli anelli?

Luna e anelli di fumo dell’Etna sono protagonisti di una straordinaria immagine che ha conquistato il riconoscimento della Nasa, scelta come “Immagine astronomica del giorno“. Lo scatto è opera di Dario Giannobile, astrofotografo appassionato non solo del cielo stellato, ma anche della sua amata Sicilia e della sua impetuosa “muntagna“.

Il particolare fotografico è stato catturato da Gangi, un suggestivo angolo della Sicilia, durante un periodo di intensa attività vulcanica. L’Etna, conosciuta anche come la “Signora degli Anelli”, ha offerto uno spettacolo naturale di rara bellezza. Il vulcano ha infatti prodotti forme circolari di fumo che hanno affascinato osservatori e scienziati.

Questi anelli, formati da vapore, sono il risultato di minuscole esplosioni di bolle di gas che, risalendo attraverso un condotto vulcanico stretto, costringono il gas a muoversi velocemente e a prendere tale forma.

Luna e anelli di fumo dell’Etna: un’immagine unica e spettacolare

Il processo formativo degli anelli di vortice vulcanico fu descritto per la prima volta alla fine del XIX secolo da Sir William Thomson, che li battezzò “volcanic vortex rings”. Benché non siano un fenomeno frequente, la loro apparizione è di grande interesse tanto per gli appassionati di fenomeni naturali quanto per la comunità scientifica. Da tempo li studia per comprendere meglio la dinamica interna dei vulcani.

Nello scatto di Giannobile, l’arte fotografica si fonde con la scienza per catturare più anelli che emergono dalla cima del vulcano, illuminati dalla luce rossa dell’alba. Al di sopra di questa scena, la falce di Luna aggiunge un ulteriore tocco di magia e mistero, creando un contrasto visivamente affascinante e emotivamente coinvolgente.

Questa immagine fa parte di una serie che l’astrofotografo ha condiviso sulla sua pagina Instagram. All’interno è possibile ammirare il momento in cui uno degli anelli sembra perfettamente allinearsi con il falcetto lunare, una sincronia poetica tra cielo e terra.

Luna e anelli di fumo dell’Etna rappresentano un fenomeno naturale di straordinaria e indubbia bellezza. Inoltre, è anche un esempio di come la passione per l’astronomia e la fotografia possano unirsi per immortalare momenti unici e insegnarci di più sul nostro pianeta e l’universo che ci circonda.