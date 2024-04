Giornata della Terra 2024: le migliori docuserie sulle piattaforme streaming

Durante la Giornata della Terra 2024 diverse sono le iniziative delle piattaforme streaming per soffermarsi sui temi che riguardano la preservazione dell’ambiente e degli elementi che ne fanno parte. Vi proponiamo, perciò, cosa poter vedere tra Netflix, AppleTV+, RaiPlay e Disney+.

Un mondo di vita (Netflix)

La docuserie Netflix con la voce originale di Cate Blanchett ha fatto il suo debutto sulla piattaforma il 17 aprile. L’idea dietro al progetto è quella di mostrare le creature straordinarie e gli ecosistemi che lavorano assieme per ricostruire e sostenere il nostro mondo.

Durante la docuserie si cerca di mettere in evidenza le connessioni che legano il mondo vivente, con creature animali che si trovano ad affrontare situazioni simili in contesti completamente diversi.

I parchi nazionali più belli del mondo (Netflix)

Su Netflix è presente anche questa docuserie del 2022 che si sofferma sul mostrare i parchi nazionali sparsi per tutto il globo. Si tratta di una serie che ha la voce narrante di Barack Obama, e che conta in totale cinque episodi.

Nella serie vengono fatte ammirare bellezze come le acque della Baia di Monterey in California, la terra rossa dello Tsavo National Park in Kenya, le foreste pluviali del parco indonesiano di Gunung Leuser.

La vita sul nostro pianeta (Netflix)

Altra produzione Netflix che si divide in otto episodi. Al centro della serie vengono raccontanti i quattro miliardi di anni di vita sul pianeta Terra, e viene mostrata come sia avvenuta l’evoluzione ed il cambiamento nel corso delle ere geologiche.

Earth Sounds (Apple TV+)

Su Apple TV+ si può trovare questa docuserie che ha la voce narrante di Tom Hiddleston, in cui, grazie a tecnologie all’avanguardia, vengono fatti scoprire agli spettatori suoni del mondo naturale mai sentiti prima. Si tratta di un’immersione totale nella natura profonda. La docuserie è da poco disponibile sulla piattaforma.

Il Pianeta Preistorico (Apple TV+)

Questa produzione del 2022 di Apple TV+ ha permesso di scoprire un’era lontana del nostro Pianeta, andando a scavare nei dettagli che facevano parte del Mondo così come era 66 milioni di anni fa. All’epoca dinosauri e altre creature straordinarie popolavano il pianeta.

A realizzare questa produzione è stato Jon Favreau, e la voce narrante della docuserie è quella di David Attenborough. Il progetto è realizzato grazie ai produttori di Planet Earth.

I Segreti del Polpo (Disney+)

Spostandoci sulla piattaforma streaming Disney+, proprio oggi arriva la docuserie realizzata da James Cameron dal titolo I Segreti del Polpo.

Questa produzione, realizzata dal National Geographic, offre uno sguardo verso l’empatia, i poteri mimetici, l’intelligenza e la vita sociale dei polpi, creature marine dotate di estrema intelligenza, e ritenute per le loro caratteristiche peculiari come una sorta di specie aliena.

Gli squali più strani del Mondo (Disney+)

Disney+ ha dato negli anni una grande importanza anche alla settimana dedicata agli Squali, arrivando a proporre una collezione di docuserie importanti su questi animali marini, oggi più che mai da preservare.

Gli squali più strani del mondo è una serie che osserva come questi animali mettano alla prova sé stessi per riuscire a vivere e sopravvivere all’interno dell’ambiente marino. In un luogo in cui l’oscurità potrebbe impedire a un predatore di trovare la sua preda, e con i livelli di pressione che potrebbero far esplodere la carne, l’atmosfera diventa una minaccia per la sopravvivenza di uno squalo.

Jacques Cousteau: Il figlio dell’oceano (Disney+)

In questo film documentario presente su Disney+, la regista Liz Garbus approfondisce la storia del più grande esploratore e divulgatore marino del Ventesimo Secolo. Jacques Cousteau ha realizzato reportage emblematici, ed è stato autore di invenzioni ed esperienze che lo hanno reso una delle voci ambientaliste del Novecento, nonché una fonte d’ispirazione per la protezione della Terra.

Madre Terra (RaiPlay)

Si tratta della collezione che RaiPlay ha messo a disposizione degli utenti della piattaforma in occasione della Giornata della Terra 2024. Al suo interno sono presenti video e documentari che propongono le bellezze dell’ambiente, ma anche gli elementi che minacciano il Pianeta.