Jason Momoa sarà il maestro di cerimonia alla Shark Week di Discovery Channel

Quest’anno Discovery Channel ha scelto come suo maestro di cerimonia per la Shark Week un personaggio d’eccezione: stiamo parlando di Jason Momoa. L’attore con il suo ruolo di Aquaman è divenuto una figura ormai associata agli oceani ed agli esseri viventi che li abitano.

Ecco le parole dell’attore:

Sono entusiasta di poter essere il presentatore della Shark Week. Questa iniziativa rappresenta qualcosa di più rispetto all’idea di dedicare una settimana agli squali. Per me sarà un’occasione per rafforzare la mia connessione con queste creature fantastiche. Il mio amore per gli squali arriva prima rispetto al coinvolgimento nel ruolo di Aquaman. Questa cosa è iniziata diverse generazioni prima di me.