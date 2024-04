Apple: con le nuove beta iOS 17.5 consente di scaricare app da Internet

Apple ha rilasciato la seconda beta di iOS 17.5, introducendo una funzione che cambierà il modo in cui gli utenti iPhone installano le app. Parliamo della possibilità di scaricare app direttamente dai siti web degli sviluppatori, senza dover passare per l’App Store.

Questa novità, implementata per adeguarsi al Digital Markets Act (DMA), la normativa europea che mira a promuovere mercati digitali più aperti e competitivi, rappresenta un passo avanti importante verso un App Store più aperto. Tuttavia, come vedremo, sono diverse le domande e le perplessità che sorgono su questa nuova modalità di download.

Come funziona il download di app da siti web su iOS 17.5 Apple

Per poter scaricare app da siti web, gli sviluppatori devono soddisfare alcuni criteri rigorosi:

Essere membri dell’ Apple Developer Program da almeno due anni consecutivi.

da almeno due anni consecutivi. Avere avuto almeno un milione di prime installazioni annuali su iOS nell’UE nell’anno precedente.

Pubblicare politiche trasparenti di raccolta dei dati .

. Offrire assistenza ai clienti, rimborsi e una modalità di gestione delle controversie.

Inoltre, le app che possono essere scaricate da siti web sono soggette ad alcune limitazioni:

Devono essere sottoposte al processo di autenticazione dell’azienda.

Possono essere scaricate solo dagli utenti iPhone residenti nell’Unione Europea .

. Non sono disponibili su iPad.

Vantaggi e svantaggi per gli utenti

Il download di app da siti web offre agli utenti alcuni potenziali vantaggi:

Maggiore libertà di scelta: gli utenti non sono più vincolati all’App Store e possono scegliere di installare app anche da fonti diverse.

gli utenti non sono più vincolati all’App Store e possono scegliere di installare app anche da fonti diverse. Potenziali prezzi più bassi: gli sviluppatori potrebbero decidere di offrire prezzi più bassi per le app scaricate dai loro siti web, evitando le commissioni richieste da Apple (che ammontano al 15% per le prime 20 milioni di USD di ricavi annuali e al 30% per i ricavi successivi).

Tuttavia, questa nuova modalità di download presenta anche alcuni rischi:

Minore sicurezza: le app scaricate da siti web esterni all’App Store non sono sottoposte agli stessi rigorosi controlli di sicurezza di quelle presenti nell’App Store. Questo aumenta il rischio di installare app infette da malware o che non rispettano gli standard di privacy degli utenti.

le app scaricate da siti web esterni all’App Store non sono sottoposte agli stessi rigorosi controlli di sicurezza di quelle presenti nell’App Store. Questo aumenta il rischio di installare app infette da malware o che non rispettano gli degli utenti. Frammentazione dell’esperienza utente: l’installazione di app da siti web potrebbe creare un’esperienza utente frammentata, con app provenienti da diverse fonti e con livelli di sicurezza e affidabilità non uniformi.

l’installazione di app da siti web potrebbe creare un’esperienza utente frammentata, con app provenienti da diverse fonti e con livelli di sicurezza e affidabilità non uniformi. Maggiore responsabilità per gli utenti: gli utenti dovranno essere più consapevoli dei rischi associati al download di app da siti web e dovranno assumersi la responsabilità di verificare la sicurezza e l’affidabilità delle app prima di installarle.

Cosa ne pensano gli sviluppatori?

Al momento, sono ancora pochi gli sviluppatori che hanno aderito a questa nuova modalità di distribuzione delle app. Questo è probabilmente dovuto al fatto che la funzione è stata introdotta da poco e che gli sviluppatori stanno ancora valutando i pro e i contro.

Inoltre, il processo di approvazione di Apple per il download di app da siti web è piuttosto complesso e oneroso, il che potrebbe scoraggiare alcuni sviluppatori.

Apple: il futuro del download di app su iOS

È ancora presto per dire se il download di app da siti web diventerà una prassi diffusa su iOS. Molto dipenderà da come gli utenti risponderanno a questa nuova possibilità e da come gli sviluppatori decideranno di utilizzarla. Apple continuerà sicuramente a monitorare la situazione e potrebbe apportare modifiche alla funzione in base al feedback ricevuto.

In ogni caso, è importante che gli utenti siano consapevoli dei rischi e dei vantaggi associati al download di app da siti web prima di avventurarsi in questa nuova frontiera. È sempre consigliabile scaricare app solo da siti web sicuri e affidabili e di verificare attentamente le informazioni relative all’app prima di installarla.