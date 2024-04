Pixel 9: una nuova funzione lo renderà simile all’iPhone

Gli appassionati di smartphone attendono con trepidazione l’arrivo di Pixel 9, l’ultima generazione di dispositivi targati Google. Tra le novità più interessanti spicca l’introduzione della connettività satellitare, una funzione che porterà lo smartphone a competere direttamente con l’iPhone di Apple.

Come svelato da Kamila Wojciechowska, esperta di fama nel settore, il dispositivo integrerà il modem Exynos 5400, in grado di supportare le reti non terrestri (NTN) 5G. Questa tecnologia permetterà agli utenti di inviare messaggi e dati anche in assenza di copertura mobile tradizionale, una funzione particolarmente utile in zone remote o in caso di emergenza.

L’integrazione della connettività satellitare rappresenta un passo avanti molto importante per Google. In passato, la connettività satellitare era soltanto una prerogativa esclusiva di iPhone, con l’eccezione di alcuni modelli sporadici.

Pixel 9: un ecosistema in espansione

Oltre alla serie 9, si ipotizza che anche il Fold 2 e un possibile Tablet 5G integreranno la connettività satellitare. Ciò conferma l’impegno di Google nell’ampliare il proprio ecosistema di prodotti e nell’offrire agli utenti un’esperienza di comunicazione sempre più completa e versatile.

Per sfruttare al meglio la connettività satellitare, Google ha sviluppato l’app Satellite Gateway. Questa applicazione offre un’interfaccia intuitiva per contattare i servizi di emergenza in caso di necessità, fornendo anche domande preimpostate e suggerimenti utili.

Con l’introduzione della connettività satellitare, il dispositivo si candida a diventare un punto di riferimento nel panorama degli smartphone. Questa funzione innovativa, unita alle altre caratteristiche già note, lo rende in grado di competere ad armi pari con l’iPhone e di offrire agli utenti un’esperienza di comunicazione senza precedenti.

L’arrivo di Pixel 9 segna quindi un momento importante per Google e per il mercato degli smartphone in generale. L’integrazione della connettività satellitare sarà in grado di garantire agli utenti una connessione stabile anche nelle zone più remote. L’attesa cresce di giorno in giorno, alimentata dalla curiosità di scoprire come questa nuova funzione rivoluzionaria si integrerà con le altre caratteristiche del dispositivo.