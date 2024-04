World of Warships dà il benvenuto a Marco Materazzi nelle vesti di Capitano

World of Warships, il più celebre gioco di battaglie navali al mondo, accoglie tra le sue fila un nuovo Capitano: la leggenda della Nazionale Italiana di calcio Marco Materazzi. Ad annunciarne l’arrivo in-game, con un apposito trailer, è Wargaming, publisher e sviluppatore del popolare titolo free-to-play.

Disponibile da subito, il nuovo Capitano Materazzi può prendere il timone di qualsiasi nave italiana: oltre a una speciale toppa italiana e a numerosi bonus economici, i giocatori potranno aggiungerlo al proprio roster di comando completando una serie di missioni in combattimento. Sbloccabili dopo aver completato 11 battaglie, i Capitani potenziano le vostre navi, ne migliorano le caratteristiche e forniscono preziosi vantaggi. Interpretato dal leggendario difensore, il Capitano Materazzi presenta oltre duecento nuove linee vocali, create appositamente dal calciatore, per rendere unica l’esperienza di gioco.

Oltre ad aver collezionato ben quarantuno presenze nella Nazionale italiana di calcio, Materazzi ha contribuito alla storica vittoria della Coppa del Mondo FIFA nel 2006 segnando il gol del pareggio in finale nonché uno dei rigori decisivi alla fine di una delle partite più importanti della storia del calcio italiano, gettando le basi per diventare un perfetto Capitano per i cacciatorpedinieri, gli incrociatori e le navi da guerra italiane.

Queste le sue dichiarazioni in merito al suo arrivo nel gioco:

Sono davvero felice di aver lavorato con il team di World of Warships e mi sono divertito moltissimo a registrare le linee vocali del mio Capitano, che accompagnerà i giocatori in battaglia. Dopo aver sfruttato le mie capacità sul campo da calcio per molti anni, è arrivato il momento di mettere alla prova il mio coraggio in alto mare. Un solo consiglio: durante le vostre battaglie navali con me come Capitano, siate intelligenti e tattici, come lo ero io in campo!

Christian Bergmann, Regional Publishing Director di World of Warships, ha inoltre dichiarato:

Siamo incredibilmente grati di aver avuto l’opportunità di lavorare con Marco per questa fantastica collaborazione all’interno di World of Warships. Permettere a tutti i nostri giocatori, e agli italiani in particolare, di essere accompagnati da una vera e propria leggenda che darà voce alle loro azioni mentre sono al comando delle oltre 40 navi italiane che abbiamo in-game è davvero entusiasmante. Con una carriera prestigiosa alle spalle, e avendo comandato il reparto difensivo della sua squadra per molti anni, siamo esaltati all’idea che i giocatori potranno utilizzare le incredibili capacità di questo nuovo Capitano!

World of Warships è un gioco free-to-play di combattimento storico in tempo reale per PC di Wargaming. Con un’enorme flotta di iconiche navi da guerra, cinque diverse classi navali e un ambiente strategicamente perfettamente modellato, World of Warships offre l’esperienza di gioco di guerra navale definitiva, adatta a tutti.

Grazie alla più grande collezione di navi storicamente accurate e fedelmente riprodotte disponibili in-game, World of Warships può vantarsi di essere un museo navale digitale e punto di riferimento per gli appassionati di storia navale. Nuovi contenuti tematici e modalità di gioco innovative sono aggiunte regolarmente, offrendo un gameplay vario ed emozionante alla sempre crescente player base.

Dopo il successo del lancio di World of Warships su PC, il gameplay e il design unico sono stati adattati per portare le battaglie navali free-to-play su altre piattaforme con World of Warships: Legends disponibile per PlayStation e Xbox e World of Warships Blitz per dispositivi mobile iOS e Android.

Per tutte le informazioni su World of Warships e per iniziare a giocare, visitate il sito ufficiale.