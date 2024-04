Terni Influencer & Creator Festival: dal 12 al 14 aprile la seconda edizione

Terni, dal 12 al 14 aprile, tornerà ad essere, per la seconda volta, il palco ufficiale del Terni Influencer & Creator Festival: un evento organizzato dall’Associazione Culturale Umbria for the Future che sta diventando sempre di più un punto di riferimento nazionale per il mondo degli influencer, dei creator e dell’industria digitale. La prima edizione del TIC Festival è stata l’occasione giusta per confrontarsi con creator, pubblico e addetti ai lavori di un mondo che ha saputo veicolare messaggi e valori importanti che vanno dall’inclusività alla lotta a ogni forma di odio, violenza e discriminazione, dalla sostenibilità al benessere psicologico, tutte tematiche di centrale importanza per il team del TIC Festival e dell’Associazione Culturale Umbria for the Future.

Tre giorni di eventi, di cultura, di forti messaggi circa le principali sfide del nostro tempo, veicolate dalle riflessioni dei creator/influencer che hanno scelto di mettere la loro potenza comunicativa al servizio di grandi cause. Ma non solo, anche musica, food, editoria e intrattenimento. Saranno più di 100 gli ospiti che saranno coinvolti all’interno della seconda edizione del TIC festival, per un’offerta culturale che prevederà più di 75 eventi. Anche la seconda edizione del TIC Festival sarà all’insegna di una sola condizione: tutti gli eventi, in ogni location, saranno interamente gratuiti. Questo a sottolineare ancora una volta che la cultura deve essere accessibile a tutti e tutte, facendo soprattutto sì che i giovani non abbiano alcun tipo di deterrente nel partecipare a degli eventi che possano arricchirli dal punto di vista umano e culturale.

Svelati, infine, i nomi che prenderanno parte a questa seconda edizione, fatta di più di 100 ospiti che si alterneranno: Valerio Lundini, attore, comico, conduttore italiano e star del web; Francesco Taverna, autore e creator che insieme al suo cagnolino Chico ha conquistato il cuore di un vasto pubblico; gli ideatori del fantasy game FantaSanremo; Gianluca Torre e Ida Di Filippo, due dei protagonisti del fenomeno televisivo “Casa a prima vista”; Elena Di Cioccio, per sensibilizzare soprattutto i giovani in materia di HIV, prevenzione e stigma sociale.

Il #TICFESTIVAL2024 sarà anche un evento dove parlare di economia ed evoluzioni del giornalismo contemporaneo con Clara Morelli, autrice di Will Media e la giornalista Marta De Vivo; di inclusione sociale di persone con disabilità con Francesca Cesarini, vincitrice nel 2023 di Italia’s got Talent, e Marco Andriano; di benessere psicologico con lo psicologo e terapeuta Michele Mezzanotte; di storia dell’alimentazione e in generale del settore food con il professor Alberto Grandi, Chef Hiro, Stella Menna, David Nanni e Daniele Rossi.

Grande attenzione sarà altresì posta su tematiche quali la regolamentazione dell’influencer economy con una tavola rotonda a riguardo, la lotta ad ogni forma di odio, violenza, discriminazione e bullismo, online e non solo, coinvolgendo l’avvocata Alberta Antonucci, Valentina Tomirotti, Patrizia Falcone e gli scout di Banzaiiii, di divulgazione scientifica ed empowerment femminile con Virginia Benzi, Maura Coniglione, Chiara De Marchi e Chiara Pacchioli (@generazioneSTEM).

Spazio infine anche alla musica con la presenza di Eugenio Cesaro e Lorenzo Federici (Eugenio in via Di Gioia), di momenti di art attack con Giovanni Muciaccia, di meme e attivismo con i creatori del progetto Ugolize, di poesia con Davide Avolio, di mondo delle due ruote con il campione di motociclismo Danilo Petrucci, di viaggio, lotta ai cambiamenti climatici e rapporto uomo-natura con Lorenzo Barone e l’attivista Greta Volpi.

L’attore Pierpaolo Spollon, con un intervento sulla potenza delle emozioni; Andrea Lorenzon (in arte Cartoni Morti), all’interno di un incontro in collaborazione con AVIS Nazionale per sensibilizzare la popolazione tutta sull’importanza di donare il proprio sangue; Giovanna Sannino (“Carmela” di Mare Fuori), parteciperà ad un talk sulla lotta a ogni forma di odio e violenza, soprattutto nei confronti delle donne.

Il #TICFESTIVAL2024 sarà anche un evento dove parlare degli orrori prodotti da ogni forma di conflitto bellico con Alessio Romenzi e Cecilia Sala, di divulgazione scientifica con Alessandro Beloli, content creator di Geopop, ospite speciale nella serata dei TIC AWARDS, premi che saranno consegnati a quei creator/influencer che si sono distinti per il loro impegno sulle principali sfide sociali e culturali del nostro tempo; di social media e rappresentazione di se stessi online, con un’intervista di Angelo Mellone, direttore della Direzione Intrattenimento Day Time della Rai e di UmbriaLibri, al giornalista, autore e conduttore televisivo Alberto Matano; di cittadinanza e attivismo giovanile grazie a vari incontri organizzati in collaborazione con Save The Children.

Grande spazio anche al fenomeno del gaming online, con Davide Grasselli (in arte Grax) e Luigi Puccianti (in arte Gigi); al settore food con Giorgio Barchiesi (in arte Giorgione), Emanuele Ferrari, Eva Andrini e Daniele Resconi; alla musica con il compositore Gabriele Rossi, gli Animaux Formidables, Tommy Kuti, Roberto Dell’Era (Afterhours), Davide Autelitano (Ministri) e Gianluca De Rubertis; a una riflessione sul ruolo dell’intelligenza artificiale grazie alla presenza Filippo Boschero, ideatore del progetto Nefele, influencer digitale.

Molteplici infine gli incontri di sensibilizzazione a favore dell’empowerment femminile e contro la piaga dell’hating online, coinvolgendo ospiti quali MomokaBanana, nome d’arte di Linda Hu, affermato volto dei social portavoce di importanti messaggi contro gli stereotipi asiatici, Samara Tramontana, in prima linea contro la lotta a ogni forma di bullismo e cyberbullismo, MariannaTheInfluenza e Nogaye Ndiaye, divulgatrici antirazziste e transfemministe, Chiara Galeazzi, autrice del libro “Poverina”. Un ringraziamento speciale all’autore e speaker radiofonico Francesco Lancia, che parteciperà in veste di presentatore di molteplici eventi durante la tre giorni del TIC Festival.

Per conoscere tutti gli ospiti della seconda edizione del TIC FESTIVAL e rimanere aggiornati su tutte le novità che saranno via via comunicate nei prossimi giorni, si può visitare il sito ticfestival.it o seguire i vari profili social dell’evento tramite l’account @tic_festival. Main sponsor dell’evento: Warsteiner. Ad arricchire la proposta degli ospiti sopracitati, ci sarà un villaggio street food and beverage con un palco per concerti e talk frutto della partnership con Vitamina C. Tra gli sponsor anche Costa D’Oro e DOC Creativity.

Un ringraziamento speciale va a chi ha creduto sin dall’inizio nel progetto e reso possibile anche la seconda edizione del festival, ovvero la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Grazie al patrocinio e supporto del Ministero della Cultura, del Comune di Terni, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, di AVIS nazionale, dell’Università per Stranieri di Perugia, del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa (Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano), di Confcommercio Professioni, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, di Confartigianato Terni. Un ringraziamento speciale va infine a Save The Children, per il supporto.

Ricordiamo, inoltre, che il TIC Festival ha promosso tre particolari progetti quest’anno, volti alla promozione del territorio e al coinvolgimento degli studenti della città.

Il primo Iè stato il ROAD2TIC, un progetto di influencer marketing, è un vero e proprio spin-off dedicato alla promozione turistica della provincia di Terni e dell’Umbria. Dal 19 al 23 marzo i tre protagonisti, creator/influencer appartenenti ad ambiti differenti, hanno partecipato ad un viaggio itinerante, il cui obiettivo è quello di raggiungere il festival, immergendosi nelle bellezze del nostro territorio. Lo scopo del progetto è quello di promuovere il territorio ternano e l’Umbria tutta come regione dedita al turismo, non solo tradizionale, storico o artistico, ma anche avventuroso, enogastronomico, agrituristico e con un’ampia offerta di esperienze da vivere.

Altra novità della seconda edizione del festival sono i TIC AWARDS. Con questo progetto Il Terni Influencer & Creator Festival valorizza, con ancora più forza, i creator/influencer che ogni giorno contribuiscono a rendere la società un posto migliore con le loro azioni quotidiane.

Infine, tra i progetti di quest’anno, il TIC Festival è lieto di riportare VETRINE: una iniziativa che ha superato il test della prima edizione a pieni voti. Tra le meravigliose esposizioni ricordiamo “Style me HAPPY”, “CHANGE YOUR LIFE” e “Abbiamo tutti i nostri MOSTRI, offrigli un caffè!”.

Il progetto porterà i fruitori del festival alla scoperta del centro storico di Terni, abbellito per l’occasione dagli artisti che contribuiranno a rendere la città parte integrante del Festival. L’effetto finale sarà quello di impreziosire la città con opere uniche ed estemporanee, contribuendo a renderla protagonista e parte integrante del Festival, sottolineando nuovamente quanto il territorio sia di importanza centrale per il TIC.