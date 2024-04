Dune 3: il terzo film si farà, arrivata la conferma

Dopo gli ottimi incassi di Dune: Parte Due si attendeva solo l’annuncio dello sviluppo della terza parte della saga cinematografica, e la conferma è arrivata attraverso Deadline. Dune 3 sarà l’adattamento di Messia di Dune.

Denis Villeneuve starebbe già scrivendo la sceneggiatura di Dune 3, che sarebbe però in una fase embrionale. Il regista, però, non tornerà subito nell’universo narrativo di Frank Herbert, ma si dedicherà al progetto Nuclear War: A Scenario.

Ecco cosa aveva dichiarato il filmmaker poco tempo fa riguardo proprio a Dune 3:

Ho fatto entrambi i film uno dopo l’altro, il che per me ha assolutamente senso. Ho sentito in quel momento che fosse una buona idea andare avanti e realizzare il secondo capitolo subito dopo la prima parte. Tutto ciò però ha portato al fatto che per sei anni sia rimasto fermo su Arrakis, e penso che sarà l’ideale fare un passo indietro. Se mai farò Messia di Dune sarà perché lo considererò un progetto migliore rispetto a ciò che è uscito fuori con seconda parte. Altrimenti eviterò.