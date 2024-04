Dead Boy Detectives: il trailer ufficiale della serie Netflix

Online è stato diffuso il trailer ufficiale di Dead Boy Detectives, la serie tratta dai fumetti DC Comics. Gli episodi saranno disponibili dal 25 aprile sulla piattaforma streaming Netflix.

Ecco il trailer di Dead Boy Detectives.

Questa è la presentazione del progetto fatta da Netflix:

Edwin e Charles sono migliori amici, fantasmi… ed anche i migliori detective sul Piano dei mortali. Insieme affrontano folli avventure, come lo sfuggire a streghe malvagie, all’inferno e alla morte stessa. Con l’aiuto di una sensitiva di nome Crystal e della sua amica Niko Edwin e Charles riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

Nel cast i due interpreti protagonisti sono George Rexstrew che fa Edwin Payne, mentre Jayden Revri interpreta Charles Rowland. E poi ancora la chiaroveggente Crystal è interpretata da Kassius Nelson, mentre Niko ha il volto di Yuyu Kitamura.

Gli altri interpreti del cast sono Kassius Nelson (Last Night in Soho) che farà Crystal Palace, Briana Cuoco (The Flight Attendant, Harley Quinn) che sarà Jenny, e Ruth Connell (Supernatural, Doom Patrol). I personaggi principali di Dead Boy Detectives hanno già fatto il loro esordio in un episodio di Doom Patrol.