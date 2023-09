Doom Patrol 4: il trailer degli episodi finali rivela la data d’uscita

Online è stato diffuso il trailer degli episodi finali di Doom Patrol 4, la quarta stagione della serie TV di Max che concluderà l’avventura dei personaggi DC Comics. Il trailer ha rivelato anche la data d’uscita, che sarà il 12 ottobre.

Ecco il trailer di Doom Patrol 4.

Negli episodi finali della serie, la Doom Patrol incontra vecchi amici e nemici, e lotta per sconfiggere Immortus. Lottando per salvare il mondo, i Doom Patrol sono costretti ad affrontare anche delle paure personali più profonde, e a decidere se sono pronti a lasciare andare il passato per prendere in mano il proprio futuro.

La quarta stagione di Doom Patrol vede protagonisti Brendan Fraser, Matt Bomer, Diane Guerrero, April Bowlby, Joivan Wade, Michelle Gomez, Skye Roberts, Riley Shanahan e Matthew Zuk.

La serie è prodotta da Berlanti Productions assieme a Warner Bros. Television con lo showrunner Jeremy Carver, Greg Berlanti, Sarah Schechter, Chris Dingess e Tamara Becher-Wilkinson come produttori esecutivi.