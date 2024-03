PlayStation Plus, aprile 2024: annunciati i giochi gratis del mese per PS4 e PS5

Sony ha ufficialmente svelato la lista dei giochi PS4 e PS5 che saranno disponibili ad aprile 2024 per gli abbonati a PlayStation Plus. I giochi potranno essere scaricati gratuitamente per gli iscritti a partire dal 2 aprile 2024. Vediamo dunque l’elenco completo dei giochi disponibili questo mese:

Immortals of Aveum | PS5

Minecraft Legends | PS4, PS5

Skul: The Hero Slayer | PS4

The PlayStation Plus Monthly Games for April are: ➕ Immortals of Aveum

➕ Minecraft Legends

➕ Skul: The Hero Slayer Full details: https://t.co/9AhWF7jBI3 pic.twitter.com/wPgt2FWlE6 — PlayStation (@PlayStation) March 27, 2024

Immortals of Aveum è uno sparatutto “magico” in prima persona ambientato in un universo fantasy originale e pieno di conflitti. Il gioco narra la storia di Jak, un mago combattente che si unisce a un ordine d’élite per salvare un mondo sull’orlo del disastro. In sostanza, il gameplay si basa sulla concatenazione degli incantesimi e sulla tempestività dei contrattacchi.

Minecraft Legends, invece, è l’interessante strategico ambientato nel celebre mondo voxel creato da Mojang. Nella nostra recensione abbiamo sottolineato come Minecraft Legends si sia rivelato un esperimento più che riuscito “per contenuti e arricchimento dell’universo a base voxel. Contraddistinto da una modalità campagna ricchissima, il gioco fonde efficacemente le meccaniche e l’estetica del titolo Mojang con le peculiarità degli strategici in tempo reale. Il risultato è un RTS di facile approccio ed adatto anche ai giocatori meno esperti, ma comunque in grado di dare delle belle soddisfazioni nelle modalità online.”

Infine, Skul: The Hero Slayer è un simpatico roguelite 2D con protagonista uno scheletro di nome Skul. Una delle particolarità del gioco è la possibilità di cambiare classi a piacimento, aggiungendo così un po’ di brio al gameplay.