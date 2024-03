La recensione di Godzilla x Kong The new Empire, Due mondi, due leggende, un destino. Godzilla e Kong si ergono nell'epica battaglia per la supremazia.

Iniziamo la recensione di Godzilla x Kong: The New Empire dicendo che nel tumulto e nella grandezza del MonsterVerse, un’epica saga cinematografica che ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo, si staglia l’imminente nuovo capitolo. Dopo il successo strepitoso di “Godzilla” nel 2014 e il confronto titanico tra i due giganti in “Godzilla vs. Kong”, l’universo cinematografico di Legendary e Toho si prepara a intraprendere una nuova avventura, una nuova era di mostri.

Il cuore di questo universo è stato sempre un’epica lotta tra titani, e “Godzilla x Kong: The New Empire” non delude affatto le aspettative. Ritroviamo i due protagonisti, il Re dei Mostri e l’Ottava Meraviglia del Mondo, in un conflitto che metterà alla prova non solo la loro stessa esistenza ma anche la nostra. La trama si sviluppa attorno a una minaccia colossale, nascosta nel nostro mondo, che mette a repentaglio l’equilibrio stesso dell’universo.

Diretto dal talentuoso Adam Wingard, il film promette di regalarci un’esperienza visiva straordinaria, intrisa di azione, avventura e sci-fi. Sin dall’uscita di “Godzilla” nel 2014, il reboot occidentale di questo mito ha catturato l’immaginazione degli spettatori grazie alla sua sensazione di grandiosità e alle spettacolari battaglie tra mostri. “Godzilla x Kong: The New Empire” è destinato a portare questa grandiosità ad un livello ancora superiore. Il cast stellare del film aggiunge ulteriore fascino a questa epica avventura. Con attori del calibro di Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Rachel House, il film si avvale di una solida base di talento per guidare lo spettatore attraverso questo viaggio epico.

Una delle caratteristiche più attese del film è il suo ritorno in sala. Dopo che il precedente capitolo, “Godzilla vs. Kong”, ha dovuto adattarsi alla situazione pandemica, ottenendo una distribuzione ibrida su HBO Max e nei cinema nel 2021, “Godzilla x Kong: The New Empire” promette di riportare la magia del cinema nelle sale, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti su grande schermo. di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Il nuovo Impero dei Re dei Mostri

Addentriamoci nella recensione di Godzilla x Kong: The New Empire dicendo che la trama del film, sebbene incentrata sullo scontro tra i due titani, promette anche di esplorare le origini dei mostri e i misteri che circondano Skull Island e oltre. Il nuovo villain, “The Skar King”, rappresenta una minaccia senza precedenti, un’incarnazione dei peggiori aspetti dell’umanità, che richiederà un impegno congiunto dei protagonisti per essere sconfitto.

Il film è stato girato principalmente sulla Gold Coast, nel Queensland, Australia, e il lavoro sul set si è concluso nel novembre 2022. Con una data di uscita prevista per il 29 marzo 2024, i fan dei mostri non vedono l’ora di immergersi in questa nuova avventura epica. In pratica, “Godzilla x Kong: The New Empire” promette di essere un capitolo indimenticabile nel MonsterVerse, un’esperienza visiva mozzafiato che porterà gli spettatori in un mondo di caos, avventura e mostri epici. Preparatevi a vedere due leggende affrontarsi ancora una volta, in un conflitto che segnerà un nuovo capitolo nella storia dei mostri.

In seguito al successo dei predecessori, l’ultima puntata del franchise MonsterVerse di Legendary, “Godzilla vs. Kong: The New Empire”, ha scatenato un’enorme attesa tra gli appassionati di kaiju.

Il trailer di “Godzilla vs. Kong” anticipava un epico scontro tra i due mostri iconici contro un formidabile nemico comune. Le reazioni sono state entusiastiche, con molti che hanno elogiato l’azione di squadra del film e consigliato agli spettatori di optare per le proiezioni immersive di IMAX. Chi è succube come noi, del fascino dei mostri, in un’eco di nostalgia infantile, vi descriverà il film come uno spettacolo vivido che ricorda il giocare con giocattoli preziosi. La sua vivace palette di colori, approvata da Toho, aggiunge un tocco dinamico, e si può paragonare l’evento visivo a un cartone animato degli anni ’80 portato in vita.

L’influenza degli anni ’80 del regista Adam Wingard è evidente, tratta dai film di buddy cop del decennio. Questo influsso è tangibile, dalle scelte di guardaroba sfarzose al girovagare assurdo attraverso un mondo pieno di vibranti visioni psichedeliche. In mezzo al caos degli scontri titaneschi, il film intreccia una storia con un nucleo emotivo sostanziale, completato da interpretazioni di spicco, soprattutto da parte di Dan Stevens, che inietta una deliziosa vivacità nella narrazione.

Mentre il cast umano offre interpretazioni lodevoli, è chiaro che le vere star dello spettacolo sono Godzilla e Kong. L’implacabile azione dei Kaiju è protagonista, offrendo ai fan lo spettacolo che bramano. Nonostante il film si concentri principalmente sul caos mostruoso, se vogliamo trovare la classica pecca di questa tipologia di film chiaramente si trova nella narrazione centrata sull’umano che manca di profondità, e può essere considerata secondaria rispetto allo spettacolo delle battaglie colossali. Una menzione speciale però va fatta per la colonna sonora del film che è composta da Tom Holkenborg (Godzilla vs. Kong, Mad Max: Fury Road) e Antonio Di Iorio e che permea in maniera impeccabile tutte le scene importanti del film.

Eppure, per molti, il fascino di “Godzilla vs. Kong” risiede proprio nella sua dedizione senza compromessi nel fornire uno spettacolo di proporzioni monumentali. Il film è una celebrazione del lascito di MonsterVerse, offrendo sequenze d’azione esaltanti che cattureranno sicuramente il pubblico. Che si tratti degli scontri mozzafiato tra titani imponenti o del fascino giocoso delle sue immagini ispirate agli anni ’80, “Godzilla vs. Kong: The New Empire” promette un’esperienza all’insegna dell’adrenalina in un mondo dove i giganti si scontrano e nascono leggende. Preparatevi ad essere travolti dalla pura grandezza di questo spettacolo cinematografico quando arriverà nei cinema.

Kaiju e umanità uniti

Concludiamo la recensione di Godzilla x Kong: The New Empire dicendo che dopo essersi scontrati nel tanto amato “Godzilla vs Kong”, “The New Empire” vi mostrerà i Titani unirsi sul grande schermo per la prima volta, affrontando una minaccia che mette a rischio l’esistenza di tutti. Il film promette di esplorare a fondo il Mondo Cavo per scoprire le leggende e le mitologie dei Titani, espandendo così il mondo cinematografico. Sarà affascinante vedere come si svilupperà il film sul grande schermo.

I trailer precedentemente pubblicati hanno dato ai fan un’idea non solo del tono del film, ma anche dell’azione viscerale che li attende. Skar King, un altro Titano proveniente dal Mondo Cavo, si erge come una nuova minaccia e ci vorrà un intero villaggio per abbatterlo, motivo per cui Kong avrà bisogno dell’aiuto di Godzilla. Ma non tutto ciò che emerge dal Mondo Cavo è negativo, poiché vediamo anche Suko, un adorabile Mini Kong, emergere nel mondo di superficie. Il suo ruolo in questa storia sarà uno dei punti focali da tenere d’occhio.

Non vi deluderà il cast di ritorno che include l’amata Rebecca Hall nel ruolo della Dottoressa Ilene Andrews, Brian Tyree Henry nel ruolo di Bernie Hayes e Kaylee Hottle nel ruolo di Jia. Tra gli altri attori ci sono Alex Ferns, Fala Chen e Rachel House. Dan Stevens sarà una delle sorprese piacevoli e si è aggiunto al cast nel ruolo del nuovo personaggio Trapper.

“Godzilla vs Kong: The New Empire” uscirà nei cinema il 28 marzo.