Bad Boys 4: ecco il trailer ed il titolo del film

Online è stato diffuso il trailer di Bad Boys 4, il nuovo capitolo della saga cinematografica con Will Smith e Martin Lawrence protagonisti. Il titolo del film sarà Bad Boys: Ride or Die.

Ecco il trailer.

Nel filmato si vedono Mike Lowrey e Marcus Burnett tornare a Miami. C’è una cospirazione in atto ed i Bad Boys hanno il compito di riabilitare il nome del Capitano Howard. C’è un problema però, sembra che anche loro siano finiti dentro questo inganno.

Il cast di Bad Boys 4 vede impegnati anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nunez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, Tiffany Haddish e Joe Pantoliano.

Dopo che Bad Boys 3 ha dimostrato come il duo formato da Lawrence e Will Smith sia ancora più che in forma, c’è attesa per capire se il quarto capitolo sarà una conferma di tutto ciò o meno.

Martin Lawrence ha ulteriormente caricato le aspettative, considerando che ha definito il nuovo film come il migliore della saga. Ecco le sue parole:

C’è la possibilità che diventi il migliore titolo della saga. Ci sono dentro gran parte delle persone che hanno lavorato alla precedente produzione. Will ha lavorando al meglio, dando il suo solito tocco al personaggio. Ci sono buone possibilità che Bad Boys 4 possa esser il film migliore dell’intera saga.

Il film Sony Pictures uscirà al cinema il 7 giugno.