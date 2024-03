WhatsApp annuncia la trascrizione dei vocali: sarà disponibile anche su Android

La trascrizione dei messaggi vocali di WhatsApp è arrivata su iOS un anno fa, a breve questa funzionalità riguarderà anche Android. Meta, infatti, sta lavorando allo sviluppo di quella che potrebbe rappresentare una soluzione per chi preferisce i messaggi scritti ai vocali. Questo perché i messaggi vocali facilitano la comunicazione di chi li invia, ma questo discorso non vale per i destinatari. Infatti, il più delle volte sono messaggi che si dilungano in particolari eccessivi, che potrebbero richiedere più tempo del previsto per l’ascolto. E sappiamo che oggi il tempo scarseggia sempre, per cui velocizzare l’utilizzo dell’app di messaggistica sarebbe l’ideale.

Il sito The SpAndroid diffonde le indiscrezioni sulla fase che è utile all’implementazione della trascrizione dei messaggi vocali di WhatsApp anche su Android. Per trovare indizi e anticipazioni, è stata analizzata l’ultima beta dell’app di proprietà di Meta (WhatsApp 2.24.7.7). Tramite quest’analisi, si è scoperto che la versione per Android della funzione di trascrizione dei messaggi vocali è attualmente in fase di sviluppo. I responsabili del reparto tecnico della nota applicazione di messaggistica stanno lavorando al fine di rendere disponibile una versione stabile di questa funzione innovativa. Non è ancora stata diffusa la data di rilascio, per l’attivazione serviranno 150 MB di dati aggiuntivi.

In termini di sicurezza, non ci sarà da preoccuparsi, in quanto la privacy degli utenti sarà una priorità per WhatsApp anche a partire dal momento di distribuzione della trascrizione dei messaggi vocali per Android. E ciò sarà reso possibile grazie alle trascrizioni criptate end-to-end, che utilizzeranno il sistema di riconoscimento vocale dello smartphone. Chi fa uso dell’app di messaggistica non avrà così problemi nel processo di conversione dei messaggi vocali in testo. Occorre ricordare che questa funzione è già presente in altre applicazioni come Google Messaggi e Telegram, anche se vi sono alcune restrizioni per gli utenti non premium.