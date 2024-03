Capsula Cst-100 Starliner: Boeing provvede al rifornimento di carburante

Boeing ha iniziato a rifornire di carburante la capsula Crew Space Transportation (Cst)-100 Starliner in vista dell’approssimarsi dell’avvio della missione. Infatti, il lancio è previsto per i primi di maggio con direzione verso la Stazione Spaziale Internazionale (nota universalmente come International Space Station, Iss). L’annuncio giunge dalla stessa Boeing, l’azienda aeronautica statunitense che si occupa di produrre velivoli indirizzati ad un uso civile e militare. Il rifornimento di carburante è in corso nei pressi del Kennedy Space Center della NASA, in Florida, e richiederà poco più di due settimane per essere portato a termine.

Butch Wilmore e Suni Williams sono i nomi dei due astronauti della NASA che viaggeranno a bordo della navicella Crew Space Transportation (Cst)-100 Starliner. La capsula è pensata per le missioni in orbita terrestre bassa, e può ospitare fino a sette passeggeri o in alternativa un mix di equipaggio e cargo. Nel 2019, è stato effettuato il primo dei due lanci di prova senza equipaggio, riscontrando una serie di problemi tecnici. Il secondo, invece, ha avuto successo, riuscendo a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale nel 2022. I problemi tecnici, che si sono verificati nel primo lancio di prova senza equipaggio, sono stati la causa del rinvio del primo tentativo di lancio con equipaggio a bordo. Previsto per giugno del 2023, ha presentato alcuni problemi al sistema di paracadute della navicella. E non solo, perché è emerso anche che il nastro adesivo che si trova attorno ai cablaggi è infiammabile in particolari condizioni.

Per l’ideazione e la realizzazione della capsula, la NASA ha stretto delle collaborazioni con le compagnie aerospaziali private Boeing e SpaceX. La partnership si inserisce nel Commercial Crew Program dell’agenzia spaziale statunitense, ossia un programma di volo spaziale con equipaggio. A caratterizzare la navicella è l’assenza di saldature, e la sua progettazione consente di poterla riutilizzare fino a dieci volte, con un periodo di rotazione di sei mesi.