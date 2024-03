Robot Figure 01: ecco il video del primo prototipo umanoide con ChatGPT

L’azienda statunitense Figure ha pubblicato un nuovo video del robot Figure 01, il primo prototipo umanoide dotato di intelligenza artificiale. Per la sua realizzazione, ha collaborato con OpenAI, implementando ChatGPT. Figure è la prima azienda di robotica AI che dà vita a un umanoide generico, ed è stata fondata da Brett Adcock. Robotica e intelligenza artificiale sono i settori su cui si fonda il successo di quest’impresa.

Figure 01 è un robot morfologicamente simile a un essere umano, che inquadra e analizza tutto ciò che lo circonda grazie all’utilizzo delle telecamere, situate all’altezza degli “occhi”. Le immagini delle telecamere vengono inviate ad un algoritmo di intelligenza artificiale per poter studiare e comprendere il contesto in cui si muove.

Nel video, vediamo le doti robotiche connesse agli arti superiori, che permettono di afferrare, spostare e riposizionare oggetti. Le richieste di chi lo utilizza si trasformano da input vocali in azioni motorie. Le potenzialità del Figure 01 sono ottime e può operare con grande facilità. È in grado di afferrare e spostare oggetti grazie alle due mani con cinque dita dotate di attuatori indipendenti. Può svolgere varie attività: comprende il linguaggio umano, parla, esegue i comandi vocali, sposta gli oggetti. Il linguaggio di ChatGPT e i progressi compiuti dall’azienda nell’ambito della robotica consentono al prototipo di svolgere varie azioni.

Poiché l’automazione continua a integrarsi con la vita umana su larga scala, possiamo prevedere che l’economia basata sul lavoro come la conosciamo si trasformerà. I robot in grado di pensare, apprendere, ragionare e interagire con l’ambiente alla fine saranno in grado di svolgere compiti meglio degli umani. […] la manodopera diminuirà fino a diventare equivalente al prezzo di noleggio di un robot, facilitando una riduzione olistica a lungo termine dei costi. Col passare del tempo, gli esseri umani potrebbero abbandonare del tutto il ciclo man mano che i robot diventeranno capaci di costruire altri robot, abbassando ulteriormente i prezzi.