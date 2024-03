Poohniverse: nasce l’universo horror trash con Winnie, Bambi, Pinocchio e Peter Pan

I creatori dell'horror trash su Winnie The Pooh hanno deciso di produrre una serie di film standalone ed un crossover dal titolo Poohniverse: Monsters Assemble.

Dopo Winnie The Pooh: Sangue e Miele gli stessi creatori del progetto sono pronti a creare un vero e proprio universo narrativo, con personaggi da storie fantastiche e per bambini da tramutare in incubi splatter e trash. Jagged Edge Productions ha lanciato il Poohniverse.

Ecco il post condiviso su Instagram dalla casa di produzione.

Jagged Edge Productions ha annunciato per l’anno prossimo l’uscita di Poohniverse: Monsters Assemble, il film che farà incontrare tutti i personaggi che la casa di produzione vuole trattare con degli standalone appositi.

Ci saranno Winnie The Pooh (già protagonista di due titoli), Bambi, Peter Pan, Pinocchio, e altri. I titoli che sono stati annunciati sono Bambi: The Reckoning, Peter Pan’s: Neverland Nightmare, Pinocchio Unstrung.

Il produttore Scott Chambers, interprete di Christopher Robin in Winnie The Pooh: Sangue e Miele, ha dichiarato:

Stiamo creando un universo condiviso. Voglio concretizzare uno dei miei sogni da bambino: volevo vedere insieme sullo schermo Leatherface, Hellraiser e Chucky. Pensavo che non sarebbe mai successo. E invece adesso faremo accadere qualcosa di simile con Peter Pan, Pinocchio, Bambi. Si incontreranno tutti quanti, e uscirà fuori qualcosa di folle.

E poi ha aggiunto: