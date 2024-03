Spotify introduce i video musicali anche in Italia: svolta per la piattaforma musicale

Cerchi video musicali? Da adesso potrai visualizzarli su Spotify, e non solo su YouTube Music. Una vera e propria svolta, che il noto servizio di streaming musicale ha annunciato con l’obiettivo di portare una ventata di innovazione ai suoi contenuti. Da piattaforma fruibile esclusivamente in formato audio, Spotify ha deciso di lanciarsi nell’universo dei video.

Il servizio di streaming è da sempre incentrato principalmente sulla musica, offre contenuti musicali di vario genere, che si possono ascoltare tramite iscrizione con indirizzo e-mail. In alternativa, c’è la possibilità di iscriversi tramite account Google, Facebook o Apple. I piani previsti per l’accesso ai contenuti disponibili sono gratuiti e a pagamento. Questi ultimi sono denominati “premium”, e consentono una serie di vantaggi, tra cui l’ascolto libero dall’interruzione pubblicitaria.

Saranno proprio gli utenti iscritti al servizio premium, quindi coloro che pagano per utilizzare la piattaforma, che avranno l’opportunità di guardare i video nei paesi interessati dal lancio. Si tratta di: Brasile, Colombia, Germania, Indonesia, Italia, Kenya, Paesi Bassi, Polonia, Filippine, Svezia e Regno Unito. I contenuti video saranno disponibili su iOs, Android, computer e smart tv, selezionando l’opzione “Passa al video”, che sarà visibile solo per i brani supportati.

Chi, invece, usufruisce della piattaforma gratuitamente, non potrà accedere ai contenuti visivi, ma solo a quelli audio. Spotify in modalità gratuita e con le inserzioni pubblicitarie permette non solo l’ascolto di musica, ma anche di podcast. Una risorsa online che interessa diverse tipologie di contenuti, e che gli utenti possono scegliere chiaramente in base alle proprie preferenze. I podcast arricchiscono le proprie conoscenze, propongono nuovi punti di vista, informano, fanno divertire.

Nella nostra distribuzione beta iniziale, stiamo iniziando con un sottoinsieme limitato dell’intero catalogo, che include migliaia di video musicali. All’interno di questo sottoinsieme, diamo priorità a un’ampia gamma di generi e artisti famosi nei mercati di lancio.

Sten Garmark, vice presidente global di Spotify