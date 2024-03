Microsoft introduce il GPT-4 Turbo anche per i non paganti

Microsoft ha confermato oggi che Copilot utilizzerà ora il GPT-4 Turbo LLM al posto del vecchio GPT-4. In precedenza, questa opzione era riservata ai clienti paganti di Copilot Pro o Copilot per Microsoft 365. È stato confermato che tutti gli utenti di Copilot possono ora accedere al modello linguistico GPT-4 Turbo di OpenAI. In precedenza, l’accesso al LLM GPT-4 Turbo era disponibile con l’acquisto del servizio Copilot Pro di Microsoft, che costa 20 dollari al mese (circa 18,00 euro). Tuttavia, in un post pubblicato oggi sul suo account X (ex Twitter), Mikhail Parakhin, responsabile di Microsoft per la pubblicità e i servizi Web, ha annunciato che GPT-4 Turbo è ora disponibile per gli utenti Copilot gratuiti “dopo un certo lavoro”.

Il lancio di GPT-4 Turbo: un nuovo livello di potenza nell’IA generativa

OpenAI, partner di Microsoft per l’IA generativa, ha annunciato per la prima volta GPT-4 Turbo nel novembre 2023. Offre agli utenti l’accesso a una finestra contestuale molto più grande di 128L, il che significa che le persone possono avere un singolo prompt di testo che può essere lungo fino a 300 caratteri. Microsoft ha annunciato per la prima volta che avrebbe aggiunto il supporto a ChatGPT-4 Turbo a dicembre, e lo ha fatto con un abbonamento a Copilot Pro.

Sei sei utente Copilot Pro puoi utilizzare anche Copilot GPT Builder

Questa settimana è stata davvero importante per il team Copilot. Lunedì Microsoft ha confermato che tutti gli utenti di Copilot Pro possono ora accedere a Copilot GPT Builder. Il nuovo strumento consente agli utenti di creare chatbot personalizzati in grado di rispondere a domande più specifiche su argomenti mirati senza alcuna conoscenza di programmazione. Gli abbonati a Copilot Pro possono poi condividere i loro chatbot personalizzati con chiunque, anche con persone che non hanno un account Copilot Pro, sia su dispositivi mobili che su PC. Una recente fuga di notizie su alcuni materiali promozionali di Samsung potrebbe indicare che presto saranno rivelate altre nuove funzionalità di Copilot, tra cui una migliore integrazione con Copilot e l’app Phone Link di Microsoft con gli smartphone Galaxy di Samsung.