Oceania 2: teaser trailer del sequel, dal 28 novembre nei cinema

Bob Iger, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company, ha stupito con l’annuncio dell’arrivo a sorpresa nei cinema di Oceania 2, nuovissimo lungometraggio Disney Animation sequel del film del 2016 candidato all’Oscar. Il film sarà nelle sale italiane dal 28 novembre 2024. L’annuncio ha stupito e confuso il pubblico perché non solo non era stato comunicata la produzione di un nuovo film d’animazione su Vaiana e Maui (per di più per il cinema) ma anche perché ultimamente si è molto parlato della versione live action del primo film, sempre con Dwayne Johnson, che uscirà a giugno del prossimo anno. Già era abbastanza inconsueto un live action a così breve distanza dall’originale animato, un sequel dello stesso era completamente inatteso!

Nel primo film diretto da Ron Clements e John Musker, Vaiana (Moana nella versione originale), figlia del capovillaggio della piccola isola polinesiana di Motunui, salpa per una rischiosa missione in mare per salvare il futuro della sua gente, inseguendo la leggenda di Te Fiti e del suo “cuore” perduto. Durante il viaggio, Vaiana incontrerà il semidio decaduto Maui, che la guida nell’impresa per diventare navigatrice, sogno proibito della giovane. Nel ruolo della protagonista Vaiana Waialiki, Auliʻi Cravalho, mentre Dwayne Johnson è l’esuberante semidio Maui, che cerca un modo per tornare ai fasti di un tempo.

L’epico film d’animazione Walt Disney Animation Studios Oceania 2 accompagnerà il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato. Diretto da Dave Derrick Jr. con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina, Oceania 2 arriverà il 28 novembre 2024 nelle sale italiane.

Leggi anche: