Fantastic Four: annunciato il film, ecco il cast

Dopo che si stava vociferando da tempo sui membri del cast di Fantastic Four, ora la notizia è ufficiale: Pedro Pascal vestirà i panni di Reed Richards, e si conoscono i nomi anche degli altri interpreti principali.

Ecco il logo pubblicato online, con l’immagine che mostra i protagonisti del lungometraggio.

In Fantastic Four vedremo comparire: Vanessa Kirby che vestirà i pann di Susan Storm/Invisible Woman, Joseph Quinn sarà Johnny Storm/Torcia Umana, e Ebon Moss-Bachrach farà Ben Grimm/La Cosa.

Kevin Feige ha dichiarato sul progetto:

Fantastic Four rappresenta la nascita di tutto ciò che è arrivato dopo nei fumetti. Ci sono state delle trasposizioni, ma nulla che ha ancor avuto a che fare con il Marvel Cinematic Universe. E per noi questa cosa è motivo di grande entusiasmo. Loro saranno un grande pilastro per l’MCU nel futuro, proprio come lo sono stati nei fumetti per i precedenti sessant’anni.