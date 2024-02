City Hunter The Movie: Angel Dust, una clip in esclusiva per Lega Nerd!

In anteprima e in esclusiva vi mostriamo una clip inedita dall'atteso film anime City Hunter The Movie: Angel Dust, nei cinema il 19, 20 e 21 febbraio.

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, in collaborazione con Lega Nerd svela oggi una clip inedita ufficiale dell’attesissimo film anime City Hunter The Movie: Angel Dust di Kenji Kodama, che vi mostriamo in anteprima esclusiva; il film arriverà finalmente in Italia nelle sale cinematografiche in un evento speciale di tre giorni, il 19, 20 e 21 febbraio 2024. Realizzato dallo studio di animazione Sunrise, celebre per aver lavorato alla serie anime originale di City Hunter e per molte altre opere di successo come Cowboy Bebop e Gintama, City Hunter The Movie: Angel Dust è il nuovo film tratto dal mitico manga di Tsukasa Hojo, fenomeno che ha segnato un’epoca vendendo oltre cinquanta milioni di copie in Giappone e conquistando fan in tutto il mondo. Realizzata per celebrare i 35 anni della serie animata, l’arrivo di questa pellicola in Italia rappresenta un evento assolutamente imperdibile per tutti i fan, mettendo in scena uno degli archi narrativi più importanti dell’opera originale: segna l’inizio dell’ultimo, emozionante atto del manga di Hojo.

Una tecnologia oscura chiamata “Angel Dust” trasforma chi la assume in un super soldato e attira l’attenzione di un gruppo di misteriosi sicari, che arriva a Tokyo per mettere le mani sull’ultima versione dell’arma. La lotta per questa pericolosa invenzione, che in passato è costata la vita al partner di Ryo Saeba, Hideyuki Makimura, trascinerà il duo City Hunter all’interno di una storia mozzafiato e ricca di colpi di scena.

In City Hunter The Movie: Angel Dust, tutti i fan di vecchia data potranno ritrovare gli elementi che hanno imparato ad amare nel manga e nella serie animata, dall’azione investigativa al tipico humor che contraddistingue gli ormai iconici personaggi. Per celebrare i 35 anni dello sweeper nipponico più famoso di sempre, nella pellicola faranno un’apparizione speciale alcuni tra i più amati personaggi di fumetto e animazione giapponese: il trio Occhi di gatto e il mitico Lupin III. Le tre sorelle Kisugi protagoniste dell’altro grande capolavoro di Tsukasa Hojo e il mitico ladro gentiluomo creato da Monkey Punch arricchiranno la folta schiera di personaggi che appariranno nel film, in cui torneranno altri volti noti quali Miki e Falcon.

Dopo il successo di City Hunter: Private Eyes, alla guida del team di animazione c’è ancora una volta il regista originale della serie TV anni ‘90, Kenji Kodama, che ha lavorato al progetto come direttore generale. Per City Hunter The Movie: Angel Dust, Tuskasa Hojo ha espresso la sua piena fiducia nelle capacità di Kodama:

Il regista rispetta sempre la mia opinione. Mi ha aiutato a portare City Hunter nel mondo. Parte del lavoro risiede in lui. Anche se il manga e l’anime sono un po’ diversi tra loro, mi piacerebbe che fosse lui a mantenere il comando.

Sinossi:

Quando la video creator Angie bussa all’agenzia investigativa City Hunter in cerca di un gatto scomparso, Ryo Saeba e Kaori Makimura pensano di avere un caso semplice fra le mani. Un attentato alla vita di Angie cambia però le carte in tavola, lasciando Ryo nel mirino di misteriosi sicari sulle tracce di Angel Dust, una tecnologia militare in grado di creare super soldati. Sotto l’occhio del padre adottivo Kaibara, Ryo dovrà fare i conti con un passato da cui troppo a lungo ha tentato di fuggire.

